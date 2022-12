La Juve blocca entrambi: firma a zero e Inter fregata

L’Inter ha, già da inizio autunno, gli occhi puntati su un difensore centrale e un terzino da acquistare a basso costo, ma nelle ultime ore si è inserita la Juve che ora li blocca entrambi a zero

I nerazzurri hanno bisogno di un nuovo centrale, per sostituire De Vrij e proteggersi le spalle in caso di mancato rinnovo di Škriniar. Allo stesso modo necessitano di un terzino veloce, sempre in attesa del recupero sportivo di Gosens.

Ma anche la Juve cerca calciatori negli stessi ruoli. Un braccetto sinistro forte fisicamente per sostituire Chiellini e un terzino sinistro di spessore e prospettiva, da inserire al posto di Alex Sandro in scadenza a giugno.

I due nomi sono chiari sia per l’Inter che per la Juve: il centrale più interessante da poter prendere a zero a fine stagione è Evan N’Dicka; il terzino è Ramy Bensebaini. Due nomi che circolavano nell’ambiente nerazzurro da mesi. Eppure l’Inter si trova nella spiacevole situazione di non poter programmare a lunga scadenza. Non sa infatti se riuscirà a rinnovare Milan Škriniar e quale sarà il rendimento di Robin Gosens da qui a fine dell’anno. La Juve, invece, sembra avere meno problemi. E ciò le consentirà di muoversi con più decisione già a gennaio.

La nuova dirigenza bianconera non ha motivo per indugiare, dunque se li blocca già il mese prossimo, N’Dicka e Bensebaini potranno essere presi senza ansia a zero a luglio. Ndicka sembra infatti perfetto per occupare il posto mancino lasciato vacante da Chiellini. E bensebaini può garantire forza ed esperienza sulla fascia per sostituire Alex Sandro.

La Juve blocca a zero due prospetti che interessavano all’Inter

Il ventitreenne Evan Ndicka, calciatore francese di origini camerunensi, gioca come difensore centrale per il club della Bundesliga Eintracht Frankfurt. Si tratta di un calciatore alto, potente e abbastanza cattivo negli interventi.

N’Dicka si è diplomato all’accademia dell’Auxerre e ha esordito in prima squadra con il club nel 2017, all’età di diciassette anni. Poi è passato all’Eintracht, con cui ha firmato un contratto quinquennale nel 2018. In poco tempo è diventato un titolarissimo, e nel febbraio 2019 si è aggiudicato il premio Rookie of the Month.

Il ventisettenne Ramy Bensebaini è un calciatore algerino, difensore del Borussia M’gladbach e della nazionale algerina. Si tratta di un buon terzino, naturalmente portato a giocare a sinistra. Ma può giocare anche come centrale di difesa in una difesa a tre e come mediano. Nel 2019 è stato acquistato dal Borussia M’gladbach per otto milioni di euro. Per l’Inter, Bensebaini doveva essere l’erede di Ivan Perišić da affiancare a Gosens già durante il mercato estivo. Ma Ausilio aveva ovviamente avuto ordine di chiudere l’affare al ribasso massimo, cioè a zero a fine stagione 2022-2023.

Tuttavia l’algerino del Borussia Mönchengladbach è entrato anche nel mirino della Juve. Ma in Germania dicono da mesi che Ramy non abbia ancora firmato il prolungamento col Borussia proprio in attesa dell’Inter. Morale della favola, la Juve potrebbe bloccare a zero entrambi – anche se per l’algerino si parla di sprint del Borussia Dortmund… – e l’Inter rischia di essere di nuovo beffata.