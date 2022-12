Colpo Vlahovic con beffa all’Inter: l’affare che esclude i nerazzurri

L’attuale situazione che vive la Juventus agita le acque in casa bianconera, con il futuro che appare tutto da decifrare dalle parti della Continassa. Una questione che lascia aperto ogni spiraglio e che pone dubbi anche sul destino di alcuni big della rosa di Massimiliano Allegri. Occhio a Dusan Vlahovic che piace al Chelsea e potrebbe finire al centro di ulteriori intrecci

In casa Juventus la situazione societaria che si intreccia con l’extra campo va inevitabilmente anche ad influire su quelle che possono essere le prossime strategie e il futuro della squadra. A tal proposito si intensificano ancora di più le voci relative ad un eventuale addio di Dusan Vlahovic, arrivato solamente lo scorso gennaio ma già al centro di rumors, alla luce della delicata situazione attuale. Non vanno esclusi a priori grossi sacrifici da parte della Juventus viste le problematiche economiche e la questione relativa all’indagine della Procura di Torino, che mescola ulteriormente le carte.

La Juventus a gennaio 2022 ha sostenuto un investimento molto forte per portare Vlahovic alla corte di Allegri, a fronte di un versamento da circa 81 milioni di euro, più eventuali altri 10 di bonus. Cifre monstre per il centravanti ex Fiorentina che ha provato a dare il suo apporto in termini di gol soprattutto lo scorso anno, mentre sta riscontrando qualche difficoltà di troppo in questa annata, complice anche un problema fisico che gli ha fatto saltare tutta l’ultima fase prima di andare a giocare i Mondiali con la sua Serbia.

Calciomercato Inter, Vlahovic nel mirino del Chelsea con uno scambio: sul piatto anche Kovacic

Non vanno quindi esclusi colpi di scena su un eventuale cessione di Vlahovic, con il bomber serbo che piace soprattutto in Premier League. In particolare occhio al Chelsea per il numero 9 della Juventus. Rumors inglesi rilanciano il nome del serbo per l’attacco dei ‘Blues, che avrebbero bisogno di un nuovo centravanti giovane e forte. L’obiettivo dei londinesi è proprio un bomber più futuribile rispetto a quelli attuali ma già con esperienza e potenziale evidenziando i margini di crescita.

Con la Juve il Chelsea intrattiene eccellenti rapporti e potrebbe mettere sul tavolo soldi e uno tra l’ex interista Mateo Kovacic, centrocampista croato che resta sempre un pallino di Ausilio, e l’attaccante Armando Broja, bomber albanese spesso accostato alla Serie A e soprattutto al Milan.

Kovacic dal canto suo resta un giocatore importante per i ‘Blues’ quanto meno nelle rotazioni ma il futuro è da decifrare.