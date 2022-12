Prestito più riscatto, 25 milioni: l’Inter anticipa Juve e Milan

Stando ad alcune fonti spagnole l’Inter sarebbe pronta a un acquisto di spessore con formula prestito e riscatto per la prossima stagione, o magari già per la sessione inverale del calciomercato

L’Inter lo segue da anni, ma il passaggio del campione non si è mai concretizzato. Ma ora la società nerazzurra sarebbe pronta a fare sul serio per concludere l’affare e portare alla Pinetina un profilo da sempre apprezzato dalla dirigenza e che farebbe la felicità di Simone Inzaghi e della tifoseria.

Il profilo in questione è quello del centrocampista argentino Rodrigo Javier De Paul, attualmente tesserato dall’Atletico Madrid. Nell’ormai lontano 2018 pareva fatta per il passaggio di De Paul dall’Udinese all’Inter. E l’affare saltò all’ultimo per pochi milioni. L’Udinese ne chiedeva una trentina, e l’Inter era pronta a investirne massimo venti. La dirigenza nerazzurra provò tuttavia a imbastire un nuovo affare a gennaio 2019, trovando anche un accordo con l’agente di De Paul, Agus Jimenez.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per De Paul

L’accordo non arrivò neppure nell’estate del 2020. Poi, nel 2021, dopo altri due anni di corteggiamenti fra calciatore e nerazzurri e trattative mai andate in porto fra Udinese e Inter, De Paul passò all’Atletico. Ma il centrocampista argentino il passaggio in Spagna non ha ancora offerto le soddisfazioni sperate. Il giocatore non ha mai legato con Simeone. Dunque potrebbe partire in estate. Ma quanto chiedono i colchoneros?

L’Atletico Madrid chiede sui 30 milioni di euro. E l’Inter non può certo investire una simile cifra per portarsi a casa il cartellino del centrocampista in gran spolvero al Mondiale in Qatar. Senza un euro da investire subito, in Spagna sono però convinti che l’Inter potrebbero tentare strada del prestito oneroso con diritto di riscatto. Magari un 5+20. Ma anche la Juventus e il Milan sono interessate a De Paul.

De Paul all’Inter: la formula prestito e riscatto

Simone Inzaghi sarebbe felicissimo di poter accogliere un centrocampista forte come mezzala e adattabile come trequartista e incontrista. Nel centrocampo interista manca controllo l’uomo bravo con il dribbling e nell’offrire l’ultimo passaggio. E De Paul potrebbe essere una pedina fondamentale per il salto di qualità.

Il giocatore non ha mai nascosto la propria volontà di indossare la casacca nerazzurra. Maratta quindi potrebbe provare un affondo già nella sessione di mercato invernale, sempre con la formula del prestito più riscatto. Molto dipenderà dalla volontà del Cholo Simeone e dalla concorrenza delle squadre italiane e di Premier. Il centrocampista sta infatti incantando in Qatar con prestazioni di grande spessore.