Calciomercato, intreccio a zero Inter-Milan: arriva il via libera

Si accende il derby di mercato per la prossima estate con la cessione a parametro zero del terzino, fortissima la concorrenza estera

Il Campionato del Mondo di Qatar 2022 è entrato nella sua fase conclusiva. Mancano da disputare le due semifinali, così come la attesissima finale, prima di entrare nelle vacanze natalizie con la consapevolezza che di lì a poco ricomincerà il campionato e le sfide internazionali tra club.

Tra i protagonisti, non proprio in positivo, del Mondiale è stato un calciatore che assieme al resto della Nazionale del Belgio ha fatto molto discutere per via delle deludenti prestazioni ottenute nel corso della fase a gironi. La stessa fase in cui s’è fermata la Germania, appena un turno prima della Spagna. Trattasi di Thomas Meunier, esterno destro di proprietà del Borussia Dortmund.

Quest’ultimo ha da fronteggiare ancora buona parte del campionato di Bundesliga e la fase ad eliminazione degli ottavi di Champions League, ma il suo apporto non sembrerebbe essere sufficiente a garantirgli il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2024. Ciò ha spianato la strada al calciatore per potersi immettere nella fitta tela del mercato, non aspettando necessariamente il naturale decorso del suo accordo tutto tedesco. Su di lui ci sarebbe il Barcellona, la prima vera destinazione verso la quale Meunier sarebbe indirizzato per volontà propria, ma le difficoltà economiche del club potrebbero frenare l’anticipo sulle altre pretendenti.

Calciomercato, occhi puntati su Meunier: chance per le milanesi

La lista alle spalle di Meunier sarebbe molto lunga: dal Manchester United sino alla Juventus, passando però dall’Inter e dal Milan. Le due milanesi potrebbero sperare soltanto nel caso in cui il Borussia Dortmund decidesse di risolvere il contratto con il calciatore, liberandolo a zero già il prossimo giugno. Un tentativo da compiere senza neppure pensarci.

I nerazzurri avrebbero infatti bisogno di un sostituto in caso di partenza di Denzel Dumfries verso la Premier League, non potendo contare sulle sole forze di Matteo Darmian. I rossonero, invece, avranno da fare due conti in tasca sul riscatto di Serginho Dest, oggi in prestito dal Barcellona.