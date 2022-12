Juve-Inter operazione a costo zero: arriva la conferma UFFICIALE

Acerrimi rivali dentro e fuori dal campo, compreso in sede di calciomercato. Ecco le ultime sul nuovo intrigo al sapore di derby d’Italia

Amici mai non è solo la canzone di Antonello Venditti, ma anche il leitmotiv che accompagna la storia di una grande rivalità, la più importante del calcio italiano: Inter contro Juventus. È il derby d’Italia, come lo definì per la prima volta Gianni Brera nel 1967.

Sfidando la storia, la rivalità in passato i due club hanno anche fatto affari insieme. Sono sempre attuali, invece, i duelli sul campo – il più recente è stato vinto 2-0 dalla squadra di Allegri dopo le sconfitte in Supercoppa e finale di Coppa Italia dell’anno passato – e quelli in sede di calciomercato. L’ultimo, ma non l’ultimissimo ha come protagonista un terzino di spessore internazionale che, non a caso, piace anche a diverse società straniere.

Nerazzurri e bianconeri lo hanno nella lista dei papabili rinforzi per la fascia sinistra. Marotta e soci cercano un rimpiazzo di Gosens, che comunque difficilmente partirà a gennaio. In sostanza un giocatore di competere davvero per una maglia con Dimarco; Cherubini è a caccia di un erede di Alex Sandro, da un paio d’anni non più quello di un tempo e adesso pure in scadenza a giugno.

Calciomercato Inter e Juventus, agente Bensebaini: “Confermo colloqui con Borussia Dortmund, ma nessun accordo”

Con il contratto a termine c’è anche il laterale che ha scatenato il derby d’Italia mercataro di cui vi stiamo parlando. Si tratta di Ramy Bensebaini, 27enne algerino che dal 2019 milita in Germania, al Borussia M’Gladbach.

Fonti tedesche lo danno sicuramente in partenza, ma con alte percentuali di permanenza in Bundesliga. La ‘Bild’ parla di accordo vicino col Borussia Dortmund, che lo vuole per sostituire il portoghese Guerreiro, pure lui in scadenza e nel passato recente accostato proprio alle due rivali italiane.

Al teutonico ‘Sport1’, l’agente di Bensebaini ha confermato in via ufficiale la trattativa coi gialloneri, non dandola però per conclusa: “Posso confermare che ci sono colloqui con il Borussia Dortmund. Ma ce ne sono anche con altri club internazionali… Al momento non c’è nessun accordo con nessuno. Ramy non ha ancora preso una decisione definitiva. Lui è un giocatore interessante per molte società, si adatterebbe ovunque”.

Novantanove presenze col M’Gladbach e cinquantuno con l’Algeria, Bensebaini sarebbe per l’Inter un rinforzo importante. Un rinforzo non solo per la corsia di sinistra, visto che il classe ’95 di Constantine sa agire anche da difensore in una linea a tre, quella proprio che utilizza Simone Inzaghi.