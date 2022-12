Calciomercato Inter, scippo al Napoli: 45 milioni di euro

Nel corso del mercato estivo 2022, il club nerazzurro ha valutato a lungo un calciatore attualmente in forze al club allenato da Luciano Spalletti



Kim Min-jae, centrale ventiseienne sudcoreano, era stato valutato dall’Inter come un possibile rinforzo per la difesa in caso di addio di Milan Skriniar, che l’estate scorsa ha subito un lungo corteggiato da parte del Paris Saint-Germain.

Poi il calciatore è stato preso da Aurelio De Laurentiis, e in questi mesi ha offerto ottime prestazioni, confermandosi come uno degli acquisti più azzeccati del calciomercato. Eppure l’Inter potrebbe avere in mente uno scippo al Napoli.

Tempo fa Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, rivelò come in estate, quando si parlava del possibile addio di Skriniar, l’Inter avesse cominciato a valutare Kim Min-jae… Alla fine, però, Kim è finito a Napoli, che lo ha acquistato negli ultimi giorni di luglio per 19,5 milioni di euro dal Fenerbahçe.

Kim Min Jae era stato accolto con un po’ di scetticismo dall’ambiente napoletano: sembrava impossibile che potesse essere un sostituto all’altezza dell’uscente Kalidou Koulibaly. E invece il sudcoreano ha giudicato con grande sicurezza e spirito di sacrificio la difesa di Luciano Spalletti imponendosi come uno dei nomi più interessanti del campionato italiano. Non stupisce dunque che molti club gli abbiano messo gli occhi addosso. Fra questi anche l’Inter.

L’Inter prova lo scippo al Napoli

Nel contratto di Kim, infatti, c’è una clausola rescissoria. Ecco perché il Napoli si sta affannando negli ultimi giorni per ritrattare con gli agenti del giocatori, con l’obiettivo di eliminarla del tutto e così evitare una beffa estiva.

Ekrem Konur è un giornalista turco, noto come un serio esperto di mercato internazionale. Ed è stato lui nelle scorse ore a lasciar trapelare la notizia dell’interesse dell’Inter e della Juve sul difensore del Napoli.

La clausola rescissoria è di 45 milioni, una cifra che l’Inter mai e poi spenderebbe per Kim. Ma anche perché, nel futuro prossimo, non avrà un budget di questo tipo.

Ci sono tuttavia club pronti a offrire contratti più alti al gigante sudcoreano, e con il potenziale economico per pagare la suddetta clausola. Kim piace infatti al PSG, allo United e al Real Madrid. Aurelio De Laurentiis spera però che il giocatore dimostri gratitudine a Spalletti, che lo ha reso una stella e all’ambiente napoletano che lo ha già adottato come idolo.