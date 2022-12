Calciomercato, ‘carta’ Zielinski: il Napoli sfida l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità di una sfida con il Napoli per uno dei maggiori talenti della Serie A



E’ vero: è ancora tempo di Mondiali, ma anche di riflessioni. E’ cosi che in casa Inter si guarda infatti al futuro, ma con un occhio indirizzato ugualmente al passato. O al presente.

Pensiamo per esempio a Romelu Lukaku: il belga è l’ultimo dei nerazzurri a non essere riuscito a dare il proprio contributo sin qui al dentro del campo…Tutto questo per via dei suoi due infortuni patiti fino a questo momento. Tralasciando la situazione riguardante l’ex Chelsea però, resta da dover aprire anche un’altra parentesi su Correa: pagato circa 30 milioni dall’intera dirigenza nerazzurra. L’ex Lazio infatti, non è quasi mai stato in grado di mettere a tacere – in maniera positiva chiaramente – tutti i tifosi interisti, coi suoi numeri che sono proprio lì a certificarlo. 3 soli gol messi a segno in stagione e praticamente assente ogni qualvolta Inzaghi lo ha gettato appieno nella mischia nel momento in cui bisognava far sul serio. Per tutta questa serie di motivi dunque, l’Inter è ora chiamata a rinforzarsi non soltanto là davanti ma anche a centrocampo.

Inter, non solo Musah per il futuro: occhi su un altro centrocampista della Serie A

Pur di arrivare a ridisegnare il proprio centrocampo, Marotta e soci vogliono provare ad affidarsi da qui in futuro a Yunus Musah, con lo statunitense che resta praticamente il prescelto per arrivare a sostituire Gagliardini.

L’attuale centrocampista del Valencia non pare essere il solo però, al punto stesso che l’intera dirigenza dell’Inter potrebbe anche arrivare a gettare un occhio su Azzedine Ounahi, uno dei principali trascinatori del Marocco in questi Mondiali sin qui. Non è però lui il giocatore di cui stiamo parlando in questo momento, bensì Lazar Smardzic, altro osservato speciale in casa Inter sul quale però si è gettato a capofitto il Napoli.

Calciomercato Inter, il Napoli prova a fare sul serio per Samardzic: i nerazzurri hanno però un vantaggio

Di piede mancino, abile nello stretto, dotato tecnicamente e con un gran tiro dalla distanza: sono queste le maggiori abilità di Lazar Samardzic, talentino dell’Udinese. Il classe ’02 è già stato in grado di mettere a segno la bellezza di 3 gol e 1 assist in questo campionato, collezionando in tutto 14 presenze in questa Serie A.

A tal proposito, c’è anche l’Inter su Lazar Samardzic, giovane centrocampista tedesco e tra l’altro da poco passato alla scuderia Lucci (lo stesso agente di Dzeko e Correa per intenderci, notoriamente molto legato ai nerazzurri). Stando agli ultimi rumors di mercato però, c’è il Napoli che avrebbe già mostrato un interesse un po’ più concreto sul ragazzo rispetto a quello dell’Inter.

Dalle parti di Castel Volturno viene visto come il potenziale erede di Zielinski, colui che a giugno potrebbe probabilmente essere ‘sacrificato’ sul mercato, chiaramente qualora non dovesse rinnovare – ad oggi è in scadenza nel 2024, ricordiamolo – oppure, in alternativa, nel caso in cui i ‘partenopei’ dovessero ricevere un’offerta davvero importante per lui.