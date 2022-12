Annunciato l’addio: scambio alla pari con l’Inter

Il giocatore si accinge a dire da un momento all’altro addio. Il club nel frattempo prova a farla franca proponendo uno scambio all’Inter. Ecco la risposta dei nerazzurri

Non era incominciata propriamente al meglio la stagione dell’Inter. I ragazzi di Inzaghi infatti, si sono resi protagonisti di qualche tonfo di troppo in campionato, anche se da lì in poi sono successivamente riusciti a ricompattarsi del tutto, proprio come certificato anche dal passaggio del turno rimediato in Champions.

Era impensabile non a caso ipotizzare inizialmente che i nerazzurri riuscissero a superare un vero e proprio girone di ferro contro Barcellona e Bayern Monaco (eccezion fatta per il Viktoria Plzen, vera e propria ultima della classe). E’ stato grazie alla vittoria rimediata al ‘Meazza’ – al quale ha poi tra l’altro fatto seguito l’importante pareggio rimediato in terra catalana – che l’Inter è così riuscita a spedire i ‘blaugrana’ direttamente in Europa League: ed è proprio a proposito del Barcellona che vogliamo parlarvi quest’oggi.

La squadra di Xavi infatti, è ancora alle prese con tutta una serie di situazioni da dover risolvere. Tra le tante questioni di rilievo non a caso, continuano a preoccupare i contratti che vedono alcuni giocatori in scadenza. Pensiamo per esempio a: Memphis Depay, Marcos Alonso e Sergio Busquets…Anche se la lista è lunghissima.

Busquets e non solo: il Barcellona inizia ora a guardarsi attorno. Ecco cosa sta succedendo

Da Busquets a Depay, fino ad arrivare anche a: Bellerin, Sergi Roberto e Marcos Alonso. Sono questi i calciatori ‘blaugrana’ che si trovano tutt’ora ad oggi in scadenza di contratto, motivo per cui il Barcellona deve seriamente iniziare a pensare al da farsi.

Il primo della lista non a caso, vale a dire proprio Sergio Busquets, si trova ormai in Spagna dall’ormai lontano 2008, luogo nel quale ha trascorso addirittura 12 lunghi anni e mezzo, collezionando di fatto 18 reti totali e 42 assist complessivi. Una volta giunti a questo punto però, dopo essere diventata una vera e propria bandiera del club, il classe ’88 è ora alla ricerca di nuovi stimoli, ipotesi per cui lo stesso centrocampista spagnolo sembrerebbe essere ormai giunto al capolinea della sua avventura assieme al Barcellona, società che pur di sostituirlo degnamente, potrebbe arrivare ad offrire un potenziale scambio all’Inter.

Calciomercato Inter, il Barcellona pensa a Brozovic come futuro erede di Busquets: si valuta lo scambio con Kessie

In Spagna danno ormai per certo l’addio a zero di Sergio Busquets a giugno, al punto stesso che la seguente decisione sarebbe già stata comunicata sia al Barcellona che a Xavi stesso. Diventa assai probabile a questo punto dunque, che il futuro dell’attuale numero 5 ‘blaugrana’ possa essere direttamente negli USA (si parla fortemente non a caso dell’Inter Miami di Beckham).

A tal proposito dunque, il Barça potrebbe anche tornare a farsi nuovamente avanti per Brozovic, offrendo eventualmente in cambio il cartellino di Franck Kessie. Uno scambio considerato tutto sommato alla pari insomma dagli spagnoli, con l’Inter che nonostante abbia un debole per il centrocampista ivoriano, finirebbe comunque per rispedire direttamente indietro l’offerta al mittente. Il fatto che Kessie piaccia e non poco ad Ausilio e i suoi ormai si sa, anche se il giocatore interessa più verosimilmente in prestito…Alla Lukaku per intenderci. Attesi dunque nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.