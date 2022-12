Operazione da 45 milioni: lo prende il Liverpool, Klopp frega l’Inter

I Reds pronti a chiudere per uno dei grandi protagonisti del Mondiale in Qatar. Ecco tutti i dettagli

Sarà un mercato difficile per le squadre di serie A, dato che le grandi big europee sono pronte a fare acquisti e il Liverpool del tecnico Jurgen Klopp sembra essere molto agguerrito e punta decisamente ai calciatori del nostro campionato.

Negli ultimi anni i ‘Reds’ hanno assistito alle vittorie del Manchester City di Pep Guardiola e quest’anno la stagione, almeno in Premier League, vede la squadra dell’allenatore tedesco distante ben 15 lunghezze dall‘Arsenal capolista e a ben 10 punti dalla squadra del tecnico spagnolo. In questo momento la formazione di Klopp si trova solo al 6° posto nella classifca del campionato inglese e quindi, onde evitare di non riuscire nemmeno a raggiungere la zona Champions League, sta preparando un piano di rafforzamento della rosa anche in vista del proseguo della Champions League che li ha visti la scorsa stagione perdere in maniera immeritata la finale contro il Real Madrid.

Il tecnico avrebbe individuato nel giocatore del Milan Ismael Bennacer il rinforzo perfetto per il suo centrocampo. Il calciatore sta trattando il rinnovo con la squadra milanese e nell’entourage dei rossoneri, nonostante non si sia ancora trovato l’accordo sembra esserci ottimismo. La tentazione di poter passare dal Milan al Liverpool e soprattutto dalla nostra serie A alla Premier League potrebbe essere molto forte e sparigliare le carte, facendo decidere al centrocampista di accettare le lusinghe inglesi.

Calciomercato Inter, Amrabat piace da tempo ma il Mondiale lo ha reso imprendibile: 45 milioni da Liverpool

Nel caso l’opzione uno dovesse sfumare, la squadra inglese ha pronti sul piatto 45 milioni di euro per convincere la Fiorentina a cedergli Sofyan Amrabat, che è stato protagonista del Mondiale insieme al suo Marocco. Il centrocampista faceva gola anche alla Juventus, che sta cercando faticosamente di convincere Adrien Rabiot a rinnovare il contratto e Massimiliano Allegri vede nel giocatore marocchino la perfetta alternativa al francese.

E’ risaputo che a Firenze il rapporto tra la tifoseria viola e quella bianconeri sia tutt’altro che idilliaco, ma le ultime operazioni di mercato con gli acquista dal parte del club torinese di due stelle della squadra come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic fanno capire chiaramente che tra le due dirigenze la collaborazione funziona benissimo. In ogni caso la situazione finanziaria delle squadre della nostra serie A mette la squadra inglese in pole position per l’acquisizione dei calciatori della squadra di Italiano.

In casa Juve naturalmente si augurano che il club inglese riesca a prendere il centrocampista rossonero, in questo modo indebolirebbero una diretta concorrente e contemporaneamente avrebbero via libera per prendere il giocatore viola, magari alle loro solite condizioni privilegiate con sconti e rateizzazioni del cartellino.