L’offerta è clamorosa: l’Inter lo saluta e diventa bianconero

Tra i big a scadenza di contratto in vista della prossima estate c’è anche Depay, attaccante accostato a diverse squadra. L’offerta giusta può essere bianconera

Spesso e volentieri i calciatori in scadenza contrattuale, soprattutto nelle ultime stagioni, hanno catalizzato l’attenzione dei grandi club, rivelandosi anche ottimi affare da portare a termine. Lo sa benissimo l’Inter che nel 2021 dal Milan con tale formula ha portato a casa Hakan Calhanoglu.

In questo senso sono davvero tanti i giocatori, anche di ottimo livello, attualmente in scadenza 2023. Tra questi anche svariati interisti, dei quali uno su tutti Milan Skriniar, per il quale la società è al lavoro su un rinnovo contrattuale oneroso e non semplice ma fondamentale per non perdere a titolo gratuito un calciatore tanto importante. Non è invece fondamentale nello scacchiere di Xavi al Barcellona Memphis Depay, attaccante olandese arrivato nel 2021 e centrale con Koeman prima di scivolare gradualmente nelle gerarchie con il cambio di panchina. Alla corte dell’attuale allenatore il leader offensivo dell’Olanda è praticamente un figurante come confermato dalle sole tre presenze, con un gol, raccolte finora nella stagione corrente col Barça. Depay è stato anche condizionato dai tanti infortuni, ma appare chiaro come sia un calciatore tranquillamente sacrificabile dai catalani.

Calciomercato Inter, Depay via da Barcellona: il Newcastle può offrire una cifra irrinunciabile

Depay è quindi in scadenza nel 2023 e senza una svolta a gennaio si muoverebbe nuovamente a parametro zero con diversi club pronti ad accoglierlo in quella casistica. L’olandese in tal senso è stato spesso associato anche alla Serie A.

Dal Milan alla Juventus, senza dimenticare anche la stessa Inter: tanti i club a cui Depay è stato avvicinato nell’ipotesi di un addio gratuito dal Barcellona. I catalani però gradirebbero eventualmente un addio anticipato a gennaio per provare a monetizzare anche dal cartellino. In tal senso, secondo quanto evidenziato dal ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe una squadra pronta a fare una follia economica per bruciare la concorrenza ed acquistarlo a gennaio.

Si tratta del Newcastle che non perde di vista Depay ed è pronto ad avanzare una proposta nella prossima sessione di trasferimenti. Sono pronti 20 milioni di euro, che a sei mesi dalla scadenza farebbero ben felice la dirigenza del Barcellona. Il ragazzo però sembra intenzionato a restare fino a fine stagione in Catalogna per poter poi decidere con calma la sua prossima destinazione a titolo gratuito. L’offerta del Newcastle d’altro canto è importante e rischia di vestirlo di bianconero già a gennaio.