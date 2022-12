Tutta colpa del Milan: 30 milioni e l’Inter saluta il talento

By

Un talento inseguito dall’Inter potrebbe finire a sorpresa altrove, e per colpa del Milan. Tutto dipende però dalla situazione particolare di Ismael Bennacer

Il Mian vuole rinnovare al più presto Bennacer, e tra domanda e offerta ballerebbero secondo gli insider un 500 mila euro appena. Ma dietro le quinte c’è ancora l’ombra dell’insidia rappresentata dal Chelsea.

La squadra inglese punta forte a Ismael Bennacer. Il Chelsea vorrebbe prenderlo subito, ma il Milan non intende per alcuna ragione privarsene a gennaio. E a quanto pare i dirigenti rossoneri sarebbero a un passo dal rinnovo con il centrocampista venticinquenne della nazionale algerina. I documenti da firmare con Enzo Raiola, fratello di Mino, sono pronti da tempo. E Bennacer sembra ormai convinto di prolungare.

In questo senso il Chelsea potrebbe virare su Khéphren Thuram, il fratello minore di Marcus. Entrambi i fratelli sono seguiti con molta attenzione dall’Inter. Quindi l’Inter potrebbe perdere il talento francese per “colpa” del Milan.

Khéphren Thuram piace moltissimo all’Inter come prospetto per il futuro e vice Barella. Ma il ragazzo costa troppo. Il Nizza lo valutava 15 milioni fino a pochi mesi fa, ma l’interesse di varie squadre (Inter, Napoli, Juve, Chelsea, Tottenham e Barcellona) ha ora spinto i francesi ad alzare il prezzo.

L’Inter perde il talento per colpa del Milan

Con 30 milioni il Chelsea potrebbe chiuderepoche ore l’affare con il Nizza, spiazzando i nerazzurri e tutti gli altri club interessati.

Il ragazzo, alto più di uno e novanta, è molto forte fisicamente ma è anche un centrocampista dinamico e con ottimi colpi a livello tecnico. Proprio come Barella sa impostare, ha un buon tiro da fuori e possibilità di strappi incontenibili. E grazie alla propria statura è anche prezioso nel gioco aereo.

I nerazzurri suguono il piccolo Thuram ormai da molto tempo. Lo scorso aprile Piero Ausilio avvicinò il Nizza con un sondaggio proprio per bloccare il talento emergente del campionato francese.

Khéphren Thuram sa giocare anche come mediano arretrato, quindi potrebbe anche funzionare come vice Brozovic. Da un punto di vista strutturale Thuram è il tipico mediano moderno, in grado di ricoprire più ruoli. Dal dettare i tempi, al rompere il gioco avversario, dalla difesa all’attacco.

Il sogno di arrivare a Marcus

L’Inter, intanto, non molla il sogno che porta a Marcus Thuram. La tentazione è quella di prendere l’attaccante già a gennaio. Marotta e Ausilio sanno che l’unico modo per poter prendere Marcus sarebbe anticipare tutti e acquistare l’attaccante a gennaio.

I dirigenti nerazzurri hanno incontrato in Qatar i rappresentanti dell’attaccante e illustrato loro il progetto tecnico che il club ha in mente per il figlio di Lilian.

Per farlo arrivare subito a Milano, bisognerebbe però versare un indennizzo al Borussia Mönchengladbach. Ovviamente l’operazione non è facile, perché l’Inter non ha fondi. Robin Gosens, dalla cui vendita potevano arrivare una ventina di milioni, resterà, ormai è certo.

La concorrenza per l’Inter è folta. Il francese piace anche alla Juve e al Napoli. E secondo quanto riferito dalla Reuters, l’Atletico Madrid potrebbe buttarsi presto sull’affare. Marcus Thuram potrebbe infatti essere preso subito dagli spagnolo dopo le cessione di Cunha al Wolverhampton.

E poi c’è l’altro pericolo, quello del Bayern Monaco. In Germania sono infatti convinti che il Bayern Monaco abbia messo gli occhi sul figlio d’arte e che voglia prenderlo a zero quest’estate proponendogli un ricchissimo contratto.