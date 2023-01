Calciomercato Inter, ritorno clamoroso di Kovacic: le cifre

Il centrocampista croato è un pallino del Ds nerazzurro Ausilio. È da qualche anno che accarezza l’idea di riportarlo ad Appiano

Il centrocampista croato Mateo Kovacic venne acquistato dall’Inter nel gennaio del 2013 per 11 milioni di euro beffando il Real Madrid che alla fine riuscì ad acquistarlo dal club meneghino nel 2015 pagandolo 29 milioni di euro più bonus.

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha sempre avuto un debole per il centrocampista e non gli dispiacerebbe riportarlo a Milano, ma la situazione del club per il momento rende abbastanza impraticabile questa opportunità.

Una notizia abbastanza sorprendente arriva dall’Inghilterra ed è stata ripresa da Calciomercatoweb e riguarda proprio l’ex calciatore nerazzurro. La Juventus sembra intenzionata a sfruttare la situazione di Mateo Kovacic che nel Chelsea deve sgomitare per trovare un po’ di spazio. Inoltre sembra che il club londinese stia puntando decisamente a prendere un centrocampista della Premier League e qualora l’operazione dovesse andare in porto, per il calciatore croato gli spazi diventerebbero sempre più piccoli.

Ecco quindi che la Juventus è pronta a sfruttare sia la voglia di essere titolare e avere più spazio del centrocampista dell’ex Jugoslavia, che il fatto che per la formazione londinese potrebbe essere un esubero. In ogni caso il club inglese difficilmente cederebbe il suo calciatore ad una cifra inferiore ai 40-45 milioni di euro. Un investimento importante per il club torinese, che però nella prossima stagione, vista la difficoltà a rinnovare il contratto a Rabiot e le probabili partenze di Arthur e Mckennie, ha comunque bisogno di trovare dei validi sostituti.

Declan Rice chi è il centrocampista del West Ham ambito da mezza Premier

Il centrocampista Declan Rice, sta disputando un ottimo campionato con gli ‘Hammers’ e naturalmente i migliori club di Premier League stanno facendo a spallate per poterselo accaparrare. In ogni caso, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024 la squadra londinese, che ha già messo in preventivo di perderlo, dovrebbe cederlo a fine stagione.

In questa prima parte di stagione di Premier League il calciatore ha raggiunto le 20 presenze tra campionato e Conference League segnando anche una rete e mettendosi in mostra per le sue ottime doti fisiche ma soprattutto per la sua duttilità, visto che può essere utilizzato sia come centrocampista che difensore. Inoltre anche durante l’ottimo mondiale della Nazionale inglese il calciatore non è passato inosservato, confermando ulteriormente quanto di buono aveva già fatto

La Juventus sta già pensando al prossimo mercato estivo. Occhio a Kovacic

In attesa di ripartire, i nuovi dirigenti che hanno sostituito i dimissionari, stanno già pianificando le mosse di mercato future soprattutto per quanto riguarda il centrocampo che sembra il reparto che potrebbe subire un cambiamento radicale con la partenza di quasi tutti i titolari

Un profilo come Mateo Kovacic, può essere un ottimo punto di partenza per rifondare la squadra. Il calciatore ha già vinto la Champions League e ha esperienza internazionale sia con i due club nei quali ha militato come Real Madrid e Chelsea sia con la sua Nazionale con la quale ha raggiunto due semifinali mondiali consecutive con un secondo e un terzo posto.