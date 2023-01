Milan, ‘colpo’ basso all’Inter: 8 milioni per averlo subito

Il Milan potrebbe stupire l’Inter con un colpo basso. Maldini pensa a un piano per scippare ai nerazzurri il loro obiettivo numero uno

Al Milan hanno deciso di fare a meno di Saelemaekers. Il belga non ha sempre deluso ma non è nemmeno riuscito a dare alla maglia rossonera ciò che dirigenti e tifosi si aspettavano.

Il Milan sta attraversando un momento delicato, fra infortuni e rinnovi, la società è alle prese con moltissime incognite. In porta, c’è il grosso guaio dell’assenza prolungata di Maignan, e in attacco Rebic continua a non dare sicurezze: le condizioni del croato sono precarie. E poi c’è Origi, che si è fatto male di nuovo… Senza parlare di Ibra, di cui non si conosce ancora la data precisa di rientro.

Per questo non è da escludere un intervento a gennaio per dare nuova linfa al reparto avanzato. Maldini starebbe orchestrando un colpo basso all’Inter. Così come il Napoli, anche il Milan infatti starebbe seguendo la pista che porta a Marcus Thuram.

Il francese, com’è noto, è un obiettivo concreto dell’Inter per giugno. I nerazzurri vogliono prenderlo a zero, dato che il calciatore andrà in scadenza a giugno. Ma il Borussia M’gladbach lavora per cedere il nazionale francese già a gennaio, in modo da non perderlo a zero.

Milan, colpo basso all’Inter: affondo su Thuram

C’è da aggiungere che il venticinquenne Thuram, che è nato a Parma e ha vissuto i primi anni di vita a Torino, in passato ha confessato di tifare Milan. Quindi Paolo Maldini potrebbe sfruttare questa “corrispondenza di amorosi sensi” con il figlio di Lilian per battere l’Inter e convincere il ragazzo a vestirsi di rossonero.

Con una o due cessioni, il Milan spera quindi di racimolare i soldi per accontentare il Borussia. A quanto pare il maggior indiziato a partire è proprio Saelemaekers. O in alternativa Rebic. Maldini vorrebbe anche provare a offrire al Borussia Saelemaekers più otto milioni.

Il belga sarebbe disposto a trasferirsi senza problemi in Germania. Per il croato, invece, ci dovrebbero essere maggiori resistenze da mettere in conto.

Concorrenza dall’Inghilterra e dalla Germania

Quindi su Thuram ci sono Napoli e Milan, disposte a investire subito e a portare il francese in Italia già a gennaio. Ma l’Inter ha paura anche della concorrenza inglese, e in particolar modo di quella del Newcastle.

La squadra acquistata dal fondo Pif non può investire sul mercato fino alla prossima stagione per i vincoli del Fair Play finanziario. Ma dalla stagione 2023-24, i sauditi sono pronti a versare centinaia di milioni per cartellini e ingaggi. Fra questi ingaggi potrebbe esserci anche quello di Marcus Thuram.

Pare che Allan Saint-Maximin stia facendo di tutto e di più per portare Marcus Thuram al Newcastle. Lo ha rivelato lui stesso ai media francesi, confessando di avergli consigliato di passare nella sua squadra, destinata negli anni prossimi a dominare la scena, almeno sul fronte del calcimercato. “Gli ho parlato, ci conosciamo da tantissimo tempo e spero arrivi qui“, queste le parole di Saint-Maximin.

Nelle ultime ore, poi, è arrivata anche la notizia dell’interessamento a Thuram da parte del Bayern Monaco. Il sogno dell’Inter, dunque, si complica sempre di più. Se la concorrenza del Bayern Monaco dovesse essere reale, per i nerazzurri diventerà indispensabile cercare un’alternativa. Un altro free-agent di livello. Peccato che in giro ce ne siano davvero pochi.