“Qualcosa di straordinario”: Inzaghi tra Napoli e rinnovo Skriniar

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del big match del ‘Meazza’ che sarà determinante in ottica corsa allo scudetto

“Non vediamo l’ora di ripartire. Quella di domani, per noi, è una partita importantissima”. Così Inzaghi alla vigilia della sfida col Napoli capolista che sarà determinante se non decisiva in ottica corsa allo scudetto. I nerazzurri hanno un solo risultato, ovvero la vittoria, per tenere vive le chance di scudetto.

“Il Napoli è una grandissima squadra, ad oggi l’unica imbattuta in Europa – ha aggiunto il tecnico dell’Inter in conferenza stampa – La tensione sarà tutta dalla nostra parte, questo sì, ma il bello del calcio sono proprio queste sfide”.

Domani Inzaghi avrà a disposizione tutti gli attaccanti: “Finalmente il reparto avanzato sarà al completo, nel 2022 non è mai successo. Al di là della gara di domani, mi auguro di poterli avere tutti e quattro per l’intero tour de force. Chi giocherà col Napoli? Debbo fare ancora delle valutazioni, ho qualche dubbio“.

“Se credo nello scudetto? Sì, alla fine del campionato mancano 23 partite e in palio ci sono tanti punti. Siamo un gruppo unito con dei tifosi straordinari, vogliamo accorciare terreno sapendo che affronteremo quella che al momento è la miglior squadra in Europa. Faccio i complimenti al Napoli e a Spalletti, noi lavoriamo per interrompere il loro cammino. Dovremmo fare qualcosa di straordinario“.

Sul ritorno di Lukaku: “L’ho rivisto con grande voglia e predisposizione al sacrificio, l’augurio è che lui e Correa possano darci nella seconda parte di stagione quel contributo necessario a migliorare ulteriormente”. Nonostante i problemi davanti, l’Inter ha comunque “il secondo miglior attacco della Serie A. E l’anno scorso siamo stati il primo. Le mie squadre – sottolinea Inzaghi – hanno sempre segnato tantissimi gol”.

Capitolo rientri dal Mondiale. Oltre a Lukaku, il punto di Inzaghi da Onana a Dumfries passando per de Vrij: “Romelu e Lautaro li ho trovati bene. De Vrij ha subito un colpo e Dumfries un rallentamento da cui sta recuperando. Onana l’ho visto tranquillo, con grande voglia di fare”.

Skriniar dal campo al rinnovo, Inzaghi: “Non ho dubbi”

In conferenza l’allenatore interista non ha chiuso le porte a nuovi innesti (o addii) in questa finestra di mercato invernale: “Sappiamo bene il momento che sta attraversando il calcio italiano. Vediamo, i dirigenti sono sempre operativi e attenti“.

Per quanto riguarda la questione relativo al rinnovo di Skriniar, invece, Inzaghi ha detto di non temere ripercussioni sul rendimento dello slovacco: “Non le temo perché è un ragazzo straordinario che dà tutto in campo. È innamorato dell’Inter, non ho dubbi su di lui. Oltre a Milan ho altri calciatori in scadenza, ma la dirigenza sta lavorando al meglio per tutte le situazioni in ballo”.