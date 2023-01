Panico Inter-Milan: blitz da 160 milioni di euro

Un top club europeo è letteralmente scatenato sul mercato. Altro doppio acquisto faraonico in arrivo. Sia Inter che Milan tremano ora sul serio

Siamo solamente al 4 gennaio ed i primi acquisti fanno già capire a tutti gli effetti cosa si rivelerà questa sessione di calciomercato. Sono già, non a caso, numerosissimi i sussulti regalati fino a questo momento da parte di questa nuova finestra del mercato invernale e come se non bastasse poi, c’è ancora tempo, tra l’altro, fino al prossimo 31 gennaio per provare a portare a termine qualche altra trattativa.

Tra i club più attivi, non a caso, trovano spazio soprattutto le inglesi. Pensiamo per esempio a Liverpool e Chelsea su tutte, società che, in largo anticipo, sono già riuscite a battere la folta concorrenza di altri club europei per due dei più grandi prospetti futuri. A chi ci stiamo riferendo? Senz’alcun ombra di dubbio a Cody Gakpo ed Enzo Fernandez, entrambi reduci da un Mondiale a dir poco strepitoso. Sebbene il primo abbia infatti siglato 3 reti in sole 5 partite disputate nella cornice di #Qatar2022, anche l’altro ‘ragazzino’ – concedeteci di chiamarlo così in questo caso – è riuscito nell’intento di esprimersi al meglio, totalizzando non soltanto 1 rete ed 1 assist nel torneo, ma, conquistando anche la nomea ed il trofeo di miglior giovane della competizione.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza però, il Chelsea, oltre ad essere un passo dall’acquisto dell’appena sopraccitato Enzo Fernandez – giocatore che tessererà da un momento all’altro – è intenzionato a chiudere per qualche altro nuovo colpo. Da qui il punto su tutti gli acquisti messi a segno da parte dei ‘Blues’ fino a questo momento.

Enzo Fernandez e non solo: il Chelsea è a dir poco scatenato. Il focus sul mercato dei ‘Blues’

Dai giovanissimi David Fofana e Andrey Santos – rispettivamente di vecchia proprietà di Molde e Santos – passando per Badiashile…Fino ad arrivare anche ad Enzo Fernandez. Il Chelsea non bada a spese in questa sessione di calciomercato ed il tutto è certificato da questi quattro nuovi acquisti di prospettiva.

La nuova proprietà dei ‘Blues’, pur di ‘tornare a risorgere dalle ceneri’ – visto che il Chelsea si trova al momento posizionato all’ottavo posto in campionato assieme al Fulham – è intenzionata a fare di tutto. Perché diciamo questo? E’ facile da intuire. La dirigenza londinese, non a caso, dopo aver portato a termine questi quattro nuovi acquisti, è ora arrivata al punto di provare a mettere in crisi anche Inter e Milan. In che maniera? Provando a privare entrambi di uno dei loro giocatori più importanti.

Calciomercato, il Chelsea è pronto a fare follie per Leao e Dumfries: 160 milioni in ballo

Il fatto che il duo Leao–Dumfries faccia ormai da tempo gola al Chelsea è ormai cosa nota, al punto che gli stessi ‘Blues’ sono già da tempo affacciati alla finestra di Inter e Milan.

In tal senso dunque, diventa sempre più fattibile, a questo punto, un possibile blitz milanese, coi ‘Blues’ che sono seriamente intenzionati a chiudere per questi due giocatori appena sopraccitati. Entrambi vantano però, dal proprio canto, un’importantissima valutazione che al Chelsea non fa comunque paura. Seppure infatti l’olandese valga, ad oggi, circa 60 milioni di euro, c’è anche l’altro giovane talento – vale a dire Rafael Leao – che ha un valore attorno ai 100-130 milioni. Occorrono dunque la bellezza di 160 milioni di euro complessivi per far sì che l’intera dirigenza londinese arrivi a regalare a Graham Potter questi due nuovi rinforzi. Attesi nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.