Inter, certezze dalla Spagna: si chiude nei prossimi giorni

Anche se il calciomercato è appena iniziato, tante sembrano le sorprese già rivelate per delle trattative mese da tempo studiate o immaginate. L’Inter aveva, per esempio, un calciatore nel mirino per giugno, ma sembra che siano arrivate certezze su un suo trasferimento anticipato in Spagna

Attualmente l’Inter non ha bisogno di un difensore centrale, eppure le situazioni contrattuali ancora in bilico di Skriniar e De Vrij anno spinto Beppe Marotta e Ausilio a guardarsi intorno, per tutelarsi. L’obiettivo era naturalmente un centrale in scadenza da prendere a zero a giugno.

Il giocatore più apprezzato in questo senso dai dirigenti nerazzurri è noto: si è inseguito a lungo Caglar Soyuncu, del Leicester. Eppure l’Inter non ha mai contattato gli agenti del potente difensore turco. Per i nerazzurri tutto ruotava e ruota ancora attorno alla situazione di Milan Skriniar. Per tutelarsi in caso di mancato rinnovo dello slovacco o di un’offerta da parte del PSG, l’Inter ha avuto bisogno di sondare varie alternative. Il problema potrebbe concernere anche le posizioni di De Vrij e di Acerbi (che probabilmente non verrà tenuto in squadra l’anno prossimo). Ma, come più volte ripetuto, l’Inter può intervenire sul mercato solo a zero, e per questo Soyuncu sembrava il profilo ideale.

La stagione del turco al Leicester finora è stata disastrosa. Diciamo pure non è mai iniziata. A oggi Soyuncu ha giocato una sola volta. Ciononostante il turco non interessa solo all’Inter. Sul grosso difensore c’è infatti da tempo anche l’Atletico Madrid. Inizialmente anche l’Atletico aveva pensato a Soyuncu come rinforzo a zero da prendere in estate. Ma adesso le cose sembrano essere cambiate. Dalla Spagna si parla appunto di certezze sull’imminente approdo del turco alla corte di Diego Simeone.

Certezze dalla Spagna: Atletico forte su Soyuncu

La sola presenza stagionale non preoccupa Simeone. Anzi, il Cholo avrebbe deciso di non rischiare di far arrugginire il turco in panchina per altri mesi al freddo in Inghilterra e di portarlo subito a Madrid. Ecco le certezze di cui si discute in Spagna: secondo todofichajes.com, l’Atletico è pronto a prendere il turco subito.

Il problema è proprio quello di evitare che il turco, a fine stagione, debba essere ancora allontanato dal campo, perdendo così smalto e confidenza con il calcio ad alti livelli. Già qualche settimana fa sembrava che l’Inter avesse capito di non poter più puntare sul difensore del Leicester City e della nazionale turca. Pareva infatti chiaro che Caglar Soyuncu avesse scelto l’Atletico Madrid.

Lo avevano inseguito anche Inter e Roma, ma Simeone avrebbe deciso di vincere ogni possibile concorrenza ottenendo l’ok dalla dirigenza per girare un’offerta agli inglesi. E sempre secondo todofichajes.com il Leicester avrebbe accettato un trasferimento anticipato per non perderlo a zero. L’Atletico, intanto, si prepara a sfoltire la rosa. Simeone ha fatto capire di volersi sbarazzare di Carrasco o Joao Felix. Ma l’allenatore argentino ha anche rivelato con la sua solita passionalità di aspettarsi dei rinforzi.

Inter, addio a Soyuncu

Il calciatore turco andrà a Madrid, ormai a sicuro. Resta solo da capire se si trasferirà subito oppure a giugno. In scadenza di contratto per giungo 2023, Soyuncu ha già fatto capire di non voler rinnovare con le Foxes. Per questo il suo trasferimento immediato all’Atletico conviene anche agli inglesi. Tocca solo mettersi d’accordo sul prezzo.

Gli inglesi vogliono 15 milioni di euro. I biancorossi offrono 10. Ma è facile prevedere che si troverà un’intesa che farà felice entrambe le squadre. Dopotutto il turco ha un valore di mercato di 24 milioni attualmente, e si tratta comunque di un giocatore ancora giovane (ha ventisei anni) e di esperienza, e soprattutto dal gran fisico.

L’Inter vede così sfumare un’occasione su cui forse aveva creduto di poter concludere un affare conveniente. In giro ci sono altri pochi difensori centrali in scadenza di prestigio. Bisognerà quindi accontentarsi.