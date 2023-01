Niente Inter, UFFICIALE la firma fino al 2027

E’ tutto fatto. La dirigenza nerazzurra dice definitivamente addio al giocatore che ha già sottoscritto un accordo col suo nuovo club. C’è l’annuncio ufficiale

In un mercato invernale nel quale non stanno minimamente tardando ad arrivare i primi colpi, perlomeno all’estero, cresce sempre più il numero delle società che hanno già provveduto a siglare un proprio accordo con alcuni loro nuovi giocatori.

In tal senso dunque, non possiamo far altro che pensare ad alcune big dell’intero panorama europeo, come ad esempio Chelsea e Liverpool, che hanno, a loro volta, raggiunto l’intesa definitiva con alcuni talenti del calibro di Joao Felix e Cody Gakpo. Tralasciando questo aspetto però, soffermiamoci un attimo sull’Inter. I nerazzurri sono infatti desiderosi, qualora dovesse andar via Handanovic chiaramente – nella prossima estate si intende – di provare a chiudere per un nuovo portiere esperto a zero, con un ingaggio inferiore rispetto a quello di Onana…E che arrivi, tra l’altro, nell’imminente futuro a ricoprire le vesti del secondo portiere.

In tal senso, restano diversi i possibili candidati: tra cui rientrano anche alcuni nomi come quelli di: Bayindir, Sommer – ora come ora vicinissimo al Bayern Monaco – Neto e lo stesso Agustin Rossi (oramai sfumato del tutto). C’è già l’annuncio ufficiale del suo nuovo club infatti.

Calciomercato, niente Inter per Rossi: definito il suo passaggio al Flamengo

Dopo essere stato proposto negli scorsi mesi all’Inter – dove i nerazzurri non avevano ricambiato appieno l’interesse – l’ora come ora ex portiere del Boca Juniors Agustin Rossi ha, infatti, firmato nelle scorse ore un pre-contratto assieme al Flamengo.

Il club brasiliano ha, non a caso, immediatamente provveduto ad ufficializzare il tutto via social. L’estremo difensore classe ’95 era, tra le tante cose, ambito anche in Serie A: dove era stato accostato anche a Roma, Fiorentina e Udinese (oltre che ai nerazzurri). Nulla da fare però. Il portiere argentino sarà, a partire dalla prossima estate, un nuovo giocatore del ‘Mengao’, club con cui si è accordato a parametro zero…Firmando un accordo sino a dicembre 2027. La stessa cosa fece l’Inter, nello scorso anno, con Onana.