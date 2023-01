DIRETTA Serie A, Inter-Verona: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Verona di Bocchetti nella 18esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Verona a San Siro nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata, che sarà arbitrato da Fabbri della sezione di Ravenna.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla qualificazione sofferta ai quarti di finale di Coppa Italia ottenuta dopo i tempi supplementari contro il Parma, vogliono rialzare la testa in campionato dopo il mezzo passo falso della settimana scorsa contro il Monza per agganciare in classifica la Juventus, schiantata ieri dal Napoli. Dall’altra i gialloblu di Salvatore Bocchetti puntano a proseguire l’ottimo avvio del 2023 che ha portato un pareggio con il Torino e una vittoria con la Cremonese per provare una difficile rimonta salvezza. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.