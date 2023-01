DIRETTA Supercoppa, derby Milan-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel derby di finale di Supercoppa Italiana. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Milan in Arabia Saudita in una gara di sola andata valida come finale della Supercoppa Italiana. Il derby della Madonnina, che viene trasmessa in chiaro su Canale 5, sarà diretto da Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno vinto l’ultima edizione in finale contro la Juventus un anno fa, vanno a caccia della settima coppa della loro storia per raggiungere proprio i ‘cugini’ nell’albo d’oro e vendicare il derby del campionato perso 3-2. Dall’altro i rossoneri di Stefano Pioli, reduci da due pareggi in Serie A contro Roma e Lecce, puntano a rivincere un trofeo che manca in bacheca dal 2016. Interlive.it vi offre la super sfida tra i vincitori dell’ultimo scudetto e dell’ultima Coppa Italia dello stadio ‘Internazionale Re Fahd’ in tempo reale.