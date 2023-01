Altro che Inter, firma sul contratto da 10 milioni

L’Inter lo seguiva da tanti anni. E il suo nome era tornato di moda nelle settimane scorse, subito dopo il Mondiale, come possibile colpo a zero per l’attacco. Ma non ci sarà l’Inter nel futuro del calciatore: il Bayern gli ha offerto un rinnovo da 10 milioni

Piero Ausilio ci aveva provato, non troppo convinto, lasciandosi suggestionare dall’opportunità di prenderlo con un’offerta a zero, così come gli aveva suggerito alcuni intermediari. Ora è chiaro che quell’affare non poteva essere concluso. Choupo va verso un rinnovo con Bayern, a cifre impossibili per l’Inter: si parla di un’offerta da 10 milioni a stagione.

Bisogna però dire che, questo rinnovo milionario, Eric Maxim Choupo-Moting, calciatore tedesco naturalizzato camerunese di trentatré anni, se l’è proprio guadagnato. Ha stupito tutti, Mr. Choupo, anche chi già credeva in lui. Il Bayern Monaco lo ritiene ora indispensabile: il calciatore da inserire per risolvere la partita nei momenti spinosi, o il guerriero da buttare in campo contro le piccole per mostrare i muscoli. Ecco perché le Aspirine vogliono rinnovare il contratto di Eric Maxim Choupo-Moting: il camerunense è una garanzia. E sapendo che altri club potevano corteggiarlo, i tedeschi del Bayern hanno voluto accontentare le alte richieste del giocatore.

Si parla dunque di un corposo ritocco del suo attuale stipendio, fino a sfiorare i 10 milioni. L’accordo, a quanto pare, dovrebbe essere vicinissimo, e il nuovo contratto dovrebbe essere annuale. Quindi Choupo-Moting firmerà fino al 30 giugno 2024.

Nato ad Amburgo da genitori africani, dopo aver giocato nelle giovanili della nazionale tedesca, ha scelto il Camerun come nazione da rappresentare. Molto forte fisicamente e veloce, è sempre piaciuto all’Inter. Nel 2014, Walter Mazzarri, allora allenatore dei nerazzurri lo chiese esplicitamente. In realtà chiese o Choupo od Osvaldo, e alla fine gli presero Osvaldo (anche se dovette gestirlo Mancini, subentrato dopo l’esonero dell’allenatore livornese).

10 milioni a stagione: l’Inter è fuori dai giochi

Allora Choupo giocava nel Mainz e passò a zero allo Schalke 04. Ad agosto 2017 venne acquistato dallo Stoke City per 8 milioni di euro. Vestì la maglia della squadra inglese solamente per una stagione, scendendo in campo in 32 occasioni e mettendo a segno 5 goal. A sorpresa fu acquistato dal PSG, e presentato da Turchel come il giocatore adatto a entrare dalla panchina. Nel corso della prima stagione con la maglia della squadra parigina, mise a segno 3 reti in 22 presenze. Nella seconda stagione realizzò 3 reti in campionato, 2 nelle coppe nazionali e una nei quarti di finale di Champions League. Svincolato, nel 2020, firmò con il Bayern Monaco.

Choupo, che su Instagram si definisce un artista, ha realizzato davvero un capolavoro nella stagione 2022/23. In 850 minuti giocati fra Bundesliga, Coppa DFB e Champions League, ha segnato con undici goal e tre assist. E alcune di queste reti resteranno a lungo nella memoria collettiva, come il 2-0 contro l’Inter.

Ancora una volta il camerunense si è dimostrato necessario alla sua squadra. E forse non era mai apparso così in forma. Julian Nagelsmann, ormai, lo considera sempre di più. E infatti il trentatreenne ha giocato molte volte titolare.

Entra e segna

Choupo si merita 10 milioni a stagione? Per i tedeschi sì. Ha dimostrato di essere indispensabile. Quando la squadra ha bisogno della sua velocità, lui entra in campo e si sacrifica. Quando c’è bisogno di un goal, il camerunense fa di tutto per segnare.

Così il suo apporto diventa sempre più importante. Il suo attuale stipendio è di 3,5 milioni di euro. L’Inter gliene avrebbe offerti 3. Ma dalla Premier e dall’Arabia c’erano pronti altri club ad alzare l’ingaggio. Così il Bayern ha stupito tutti aumentando di molto l’offerta. Così l’attaccante potrà godersi il suo ultimo anno ad alti livelli, con un ingaggio da stella.

I nerazzurri avrebbero potuto approcciarlo solo se fosse andato in scadenza e nessun altra squadra importante si fosse fatta avanti. Ma con numeri così era impossibile.