Tagliato fuori, ora lascia a zero: ‘occasione’ per l’Inter

Il club proprietario del cartellino del calciatore avrebbe blindato un altro collega di reparto, lasciandogli di fatto la strada spianata per accasarsi altrove. Ora tocca all’Inter muovere le proprie pedine, ma attenzione alla Roma in agguato

Era il mese di ottobre quando l’Inter aveva affrontato, nella fase a gironi di Champions League, il Barcellona in un doppio match a distanza di pochissimi giorni l’uno dall’altro. Nella prima uscita a San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi si erano imposti sulla formazione avversaria con un solo gol di scarto grazie ad una prestazione maiuscola. La stessa determinazione aveva finito per coinvolgere gli animi anche nella seconda sfida sull’ostico manto erboso di un gremito Camp Nou, in terra catalana: il 3-3 finale aveva rappresentato il massimo momento di splendore nerazzurro in questa prima metà di stagione.

Tra i protagonisti indiscussi delle due partite c’era stato sicuramente Denzel Dumfries. L’olandese era reduce da qualche match di campionato ben giocato a testa alta, dimostrando con i fatti di essere uno degli uomini più pericolosi dell’intera Serie A con numeri al seguito da capogiro. Il suo tasso di partecipazione al gol, infatti, era persino più alto della maggior parte degli attaccanti in circolazione. Lui che invece è un esterno destro a tutta fascia, con compiti anche difensivi da dover tenere in considerazione. Da allora ha subito una leggera involuzione, dovuta al crescente numero di impegni con la disputa del Campionato del Mondo di mezzo.

Eppure nulla di ciò che ha fatto è stato dimenticato: molti club europei lo bramano fortemente, buona parte di questi tenterà l’affondo il prossimo giugno e l’Inter è consapevole di andare incontro ad un rischio certo con la sua cessione. Al suo posto sono stati già sondati diversi profili internazionali di spicco, ma potrebbe presto tornare in auge anche il nome di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo, vecchio pallino dell’Inter di un paio di stagioni fa ancor prima che Dumfries venisse prelevato dal PSV, è oggi in scadenza di contratto proprio con il club alle dipendenze di Xavi. La dirigenza blaugrana lo ha tagliato fuori dal progetto per il prossimo anno blindando Marcos Alonso sulla corsia destra, così potrà partire la prossima estate a parametro zero.

Calciomercato, rispunta Bellerin sul taccuino dell’Inter

Questa soluzione sarebbe eccellente per l’Inter dal punto di vista economico: minima spesa, minimo sforzo per tappare il buco in corsia. Ciononostante, ne perderebbe in termini di qualità e resa complessiva. Chissà se Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, fino alla fine, decideranno di puntare seriamente su di lui. Probabilmente il suo agente, Alberto Botines, già custode degli affari di André Onana, potrebbe metterci una buona parola per accelerare i contatti.

D’altro canto ci sarebbe da guardarsi le spalle anche dalla Roma di Mourinho. I giallorossi sono ai ferri corti con il terzino olandese Rick Kardorp, anch’egli preso in considerazione dal sodalizio nerazzurro per un acquisto a costo ridotto in questa sessione di mercato. Non si esclude che i destini delle due compagni italiane possano incastrarsi in una inedita operazione a tre.