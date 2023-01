Caso Skriniar, Marotta risponde così

Il centrale difensivo lascerà l’Inter verosimilmente la prossima estate ma l’amministratore delegato nerazzurro non vuole commentare oltre la delicata situazione di mercato, né le recenti dichiarazioni dell’agente Sistici

Milan Skriniar ha i mesi, se non le ore contate tra le file nerazzurre. Qualsiasi tempo d’attesa dovesse essere ancora necessario, il suo destino è ormai segnato. Lascerà l’Inter, senza che la dirigenza possa fare più nulla per impedire che questo moto possa investire il reparto difensivo alle dipendenze di Simone Inzaghi.

L’intesa con il Paris Saint-Germain è ormai raggiunta, tanto che se fosse per il club parigino si potrebbe chiudere all’istante la trattativa di trasferimento con decorrenza immediata. Al netto di un pagamento simbolico da 10 milioni di euro che l’Inter potrebbe incassare come ‘contentino’ post natalizio, se non fosse che Al-Khelaifi dovrebbe fare i conti con le regole del Fair Play Finanziario. E dunque è verosimile che il tutto possa essere traslato il prossimo giugno. Intanto Skriniar potrà tornare ugualmente utile a Inzaghi per le battute finali di stagione, tra campionato e coppe. Con la consapevolezza che quella fascia al braccio potrebbe anche essere data in dote a qualcun altro.

A proposito di questa calda vicenda di mercato, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta è stato ‘pizzicato’ dai microfoni di ‘calciomercato.it’ ai margini dell’incontro con l’Assemblea della Lega Serie A. La sua solita disponibilità all’interlocuzione fruttuosa è tuttavia venuta meno in un gelido silenzio. Al massimo qualche parolina riluttante. Un “niente da dire”, in segno di educazione. Neppure lui ha granché voglia di parlarne, come la maggior parte dei tifosi. Tantomeno se si tratta di rispondere alle velenose dichiarazioni dell’agente del calciatore slovacco, Roberto Sistici.

Calciomercato, futuro di Skriniar già scritto: Marotta non risponde

Di recente Sistici aveva detto di essere al corrente dell’interesse da parte del PSG e della volontà dell’Inter di inserire il cartellino di Skriniar sul mercato. Sono state anche ascoltate le offerte proposte dalla società in relazione al fantomatico rinnovo di contratto, ma nessuna di questa ha soddisfatto le aspettative delle parti coinvolte.

Così inizia a delinearsi sempre più una vicenda contorta, fatta di tante attese e lunghi dialoghi. Alcune volte costruttivi e fruttuosi, altre volte totalmente deludenti e senza vie d’uscita. Anche questo è il calciomercato. Un mondo in cui le abilità del buon Marotta non sono necessariamente salvifiche.