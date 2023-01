No al rinnovo, strada spianata per l’Inter

Il difensore inglese ha dato la propria risposta al club proprietario del suo cartellino, lasciando aperte le porte all’Inter per un assalto a zero la prossima estate come aveva fatto in precedenza l’ex compagno di squadra armeno

La sorpresa del mancato rinnovo di Milan Skriniar per abbracciare il progetto tecnico del Paris Saint-Germain ha destabilizzato non poco l’ambiente nerazzurro e i suoi fervidi sostenitori. L’idea che un capitano, appena neopromosso, possa lasciare così la squadra alla quale deve la maggior parte dei suoi successi in carriera è fisiologico che faccia male al cuore. Anche il collega Enrico De Lellis, ospite nella trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, ha etichettato il calciatore come “ormai perso”. Ma bisogna andare avanti. È ciò che sta cercando di fare la dirigenza di Viale della Liberazione a seguito della apparente chiusura da parte dell’agente del difensore centrale slovacco, Roberto Sistici.

Innanzitutto la prima mossa ovvia da attuare sul mercato nelle prossime settimane è quella relativa al rinnovo dell’altro centrale nerazzurro in scadenza, Stefan de Vrij. Sebbene De Lellis non sia molto fiducioso sulle chance per l’olandese, bisognerà puntare molto su di lui per non lasciare che Simone Inzaghi si trovi scoperto di un’altra pedina importante il prossimo anno in un reparto delicato, per il quale non è semplice trovare valide alternative. La speranza è che si possa chiudere al più presto, così da lasciare nelle mani di Giuseppe Marotta e Pieno Ausilio la responsabilità della gestione di movimenti successivi: la ricerca di un sostituto all’altezza di Skriniar è d’obbligo.

Finora sono stati sondati numerosi profili di spicco, sia dietro lauto compenso monetario che in uscita dai rispettivi club a parametro zero. Appartenente a quest’ultima categoria è il difensore centrale inglese Chris Smalling, sul quale si è discusso apertamente anche qui su ‘interlive.it’ di recente. Ebbene il calciatore, nelle ultime ore, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto offerta dalla Roma nella persona del direttore sportivo Tiago Pinto. Sul piatto sarebbero stati messi 2,5 milioni per due anni: un milione a stagione in meno rispetto a quanto attualmente percepito, troppo poco per stuzzicare le fantasie del calciatore di restare a passeggiare per le strade dei Fori Capitolini. Un trasferimento a titolo gratuito verso Milano, invece, risulta la prima alternativa utile.

Calciomercato, Smalling rigetta la Roma: occasione per l’Inter

Secondo le recenti previsioni, Smalling non eserciterà neppure la clausola sul prolungamento automatico del contratto di un’altra stagione alle stesse condizioni economiche attuali.

Non c’entra dunque la voglia di guadagnare, quanto piuttosto quella di cambiare aria una volta per tutte se dovesse continuare a macinare prestazioni importanti con l’Inter alle sue spalle. Il calciatore è consapevole di poter stuzzicare ancora le fantasie dei nerazzurri e ambire al ritorno diretto in Champions League come non faceva dai tempi del Manchester United. Per la Roma, al contrario, si tratterebbe dell’ennesimo caso di ‘fuga’ a fine stagione come accaduto in precedenza con il fantasista armeno Henrikh Mkhitaryan.