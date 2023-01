Tutto fatto, gol e firma con l’Inter

Il giovane centravanti stupisce e l’Inter non perde tempo nell’offrirgli il contratto per evitare di perderlo come da regolamento, allo scoccare del suo diciottesimo anno d’età

L’Inter può contare sulle prestazioni del duo d’attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez, lo stesso che ha composto il reparto offensivo lo scorso anno e che potrebbe ripetersi anche il prossimo. Il bosniaco, a dispetto dell’età, continua a macinare gol pesantissimi mentre l’argentino, reduce dalla vittoria del Campionato del Mondo, ha ritrovato uno stato di forma che mancava da diverso tempo.

Al contrario, a destare i dubbi della dirigenza nerazzurra sono le prestazioni di Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Sul primo non c’è molto da dire, se non che la sfortuna lo perseguitato per due mesi abbondanti lo scorso autunno quando aveva accusato per due volte lo stesso acciacco fisico. Al momento non è in stato ottimale, pertanto il suo apporto sui terreni di gioco viene inevitabilmente a mancare. Quanto all’ex Lazio, invece, sembra ripetersi sulla scia dell’anno precedente: appare troppo incostante, un peccato per le qualità di cui dispone. Al tecnico Simone Inzaghi spettano dunque le ultime valutazioni, nei prossimi mesi, prima di esporsi con la dirigenza e far presente le proprie perplessità. I due, in ogni caso, sono molto vicini all’addio se dovessero continuare con questo andamento. Per questo motivo, l’Inter è anche attenta agli eventuali sostituti.

Calciomercato, l’Inter blinda Owusu

Troppo presto a dirlo, ma forse uno di questi potrebbe essere già stato trovato. Si tratta del giovanissimo centravanti Enoch Owusu, cresciuto negli ultimi mesi tra le file della formazione Primavera alle dipendenze di Cristian Chivu.

Il calciatore s’è messo bene in mostra nel campionato riservato agli Under, con tanto di gol spettacolare contro la Fiorentina nella finale di Supercoppa Italiana della medesima categoria. Proprio nelle scorse ore la dirigenza nerazzurra gli ha offerto un nuovo contratto biennale, sottoscritto in chiave futura. Più che di un rinnovo si parla di una vera e propria acquisizione, in quanto ha da poco compiuto la maggiore età e deve dunque sottostare alle regole imposte dalla Federazione sul discorso tesseramento. Owusu, al pari di Carboni, continuerà a far parte della formazione Primavera fino a nuovo ordine. Dopodiché starà allo stesso Inzaghi capire in che modo i due possono tornare utili alla Prima Squadra il prossimo anno. Nell’ambiente c’è grande fiducia e ottimismo.