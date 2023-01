Brozovic alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

La situazione del centrocampista croato in ottica Juve e non solo. Brozovic può essere ceduto in estate ma occhio a come stanno per davvero le cose. Ecco svelate le reali ipotesi

Marcelo Brozovic è approdato a Milano nell’ormai lontano 2015, posto nel quale non trovò, sin da subito, le prime fortune. Impiegato inizialmente da mezz’ala, dapprima da Mazzarri ed in seguito da Mancini, il centrocampista croato riuscì, all’epoca, a ritagliarsi sì il proprio spazio…Anche se i migliori risultati si ebbero, solamente, a distanza di qualche anno. Quale fu la svolta? Mettetevi comodi, perché ve lo sveliamo subito.

Fu, infatti, a distanza di qualche anno che l’ex Dinamo Zagabria riuscì a trovare la sua posizione più congeniale, vale a dire quella che gli vediamo ricoprire tutt’ora: il play-maker. Direttamente su volontà di Spalletti, tecnico che quest’oggi siede sulla panchina del Napoli, Marcelo Brozovic si piazzò lì in quella ‘fetta’ di campo e da tutti quegli ‘ululati’ iniziali da parte dei tifosi più critici del ‘Meazza’, ne seguirono, solamente, tanti applausi (stessa e identica cosa che è accaduta fino a qualche mese fa).

Eh si, purtroppo l’ultima volta in cui il croato ha messo piede in campo, al fianco dell’Inter, è stato, ormai, nello scorso 13 novembre dove subentro all’80’ contro l’Atalanta. Per il resto, il classe ’92 non colleziona più minuti nelle gambe dal Mondiale di #Qatar2022 giocato al fianco della sua Croazia. Proprio a stagione in corso, poi, per via di tutta questa serie di suoi infortuni di cui ognuno di noi ne è a conoscenza, Inzaghi, ha incaricato, in prima persona, Hakan Calhanoglu di ricoprire quel ruolo. Il turco, dal canto proprio, è stato in grado di offrire tante prestazioni di buon livello, facendo, così, arrivare l’Inter a valutare, anche, quest’altra ipotesi: vale a dire quella di poter privarsi del croato in futuro.

Marcelo Brozovic, infatti, non è più considerato incedibile dall’intera dirigenza nerazzurra: al punto che Ausilio stesso continua a valutare, appieno, il potenziale scambio con Kessie. Nonostante questo, però, ecco che sarebbero sorte fuori altre ed eventuali soluzioni.

Calciomercato Inter, la Juve e non solo pensano a Brozovic: ecco come stanno davvero le cose

Nella giornata di oggi, ‘La Gazzetta dello Sport’ fa riferimento ad un eventuale interesse da parte di alcuni importanti club europei come: Chelsea, Real Madrid e Juventus per Marcelo Brozovic. Certo, il fatto che il croato piaccia a molti è cosa, oramai, totalmente appurata…Anche se resta da dover fare, ugualmente, più di qualche serie di precisazioni.

Nonostante la ‘rosea’ abbia menzionato tutta questa serie di società, è doveroso sottolineare il fatto che, al momento, l’ipotesi più concreta è, solamente, quella riguardante il Barcellona. Perché questo? Se non altro per il fatto che sia i ‘Blues’ che i ‘Blancos’ abbiano già lanciato un chiaro segnale: ovvero quello di puntare – e continuare a farlo anche in futuro – sui giovani. Che ne è dei bianconeri, invece? Nonostante la ‘Vecchia Signora’ abbia fatto, in passato, più di qualche semplice pensierino sul croato, è inammissibile credere che l’Inter arrivi a poter pensare di cedere, un giorno, il proprio classe ’92 ad una diretta concorrente – e storica rivale – come la Juventus. La valutazione del calciatore resta, dunque, di 30 milioni di euro…Con l’intera dirigenza nerazzurra che potrebbe arrivare a cedere, nella prossima estate, Marcelo Brozovic con Denzel Dumfries.

A proposito di centrocampisti, vi ricordate, invece, l’ex giovane talento, della formazione Primavera nerazzurra, Cesare Casadei ceduto al Chelsea nel corso dello scorso agosto? Ecco, perché giungono importanti novità anche su questo fronte.

Calciomercato, Casadei dice momentaneamente addio al Chelsea: tutto fatto per il prestito al Reading

Dopo essere stato girato al Chelsea nella scorsa estate, con l’operazione che si è chiusa sulla base di 15 milioni + altri 5 di bonus, l’ex centrocampista dell’Inter Cesare Casadei è ufficialmente pronto per un’altra avventura.

Proprio in queste ultime ore, è, infatti, emersa fuori la notizia riguardante il prestito di Casadei al Reading (società che milita in Championship). Il motivo di tutto ciò è, indubbiamente, legato al fatto che i ‘Blues’, perlomeno sino ad oggi, lo abbiano impiegato, solo ed esclusivamente, nella loro seconda squadra. Sarà, dunque, al fianco di quest’altro nuovo club che il classe ’03 proverà a trovare la giusta continuità che gli è mancata fin qui.