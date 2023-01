Fatta per Perin: scambio ‘due per uno’ con l’Inter

In via di definizione uno scambio tra l’Inter e il Monza… Si tratta di un due per uno: in pratica l’Inter darà ai brianzoli due tesserati in prestito con diritto di riscatto per portare in nerazzurro un giovane biancorosso, sempre con formula di prestito più diritto

Sembra segnato il destino di Perin e Martins: il terzino destro diciottenne dell’Inter e l’attaccante classe ’05, figlio di Oba Oba Martins, si trasferiranno domani a Monza, dove verranno valutati dallo staff tecnico per capire se andranno aggregati in prima squadra o tenuti in Primavera.

L’Inter, invece, prende dal Monza Sheriff Kassama. Si tratta di un difensore centrale mancino di nazionalità italiana classe 2004, titolare fisso nelle giovanili del Monza e da tempo seguito dagli scout nerazzurri. L’Inter aveva chiesto il ragazzo ai brianzoli anche un mese fa, ma Galliani aveva chiuso alla cessione. Con la cessione in prestito al Monza di Franco Carboni, si sono però riaperti i dialoghi proprio nell’ottica di trovare un accordo inerente il futuro di Sheriff Kassama.

Ma chi è Kassama e perché piace così tanto all’Inter? Il ragazzo appare molto forte fisicamente, gioca aggressivo sull’avversario, è veloce e bravo di testa, ancora da migliorare nella posizione e nella trasmissione. Non ha mai giocato a tre in difesa, ma sembra strutturalmente indicato a ricoprire il ruolo di braccetto sinistro. Si tratta di un giovanissimo, quindi di un profilo ancora acerbo, che l’Inter terrà in Primavera e valuterà con calma. Per prenderlo i nerazzurri hanno quindi organizzato uno scambio due per uno, offrendo al Monza i prestiti con diritto di Kevin Martins e Nicolò Perin.

Scambio due per uno: arriva il forte difensore in nerazzurro

Kevin Martins, figlio di Oba Oba Martins, è un attaccante veloce ma poco pronto fisicamente. Ha giocato finora soprattutto con l’under-17 e l’under-18, aggregandosi solo un paio di volte alla squadra allenata da Chivu. Gioca come seconda punta o come attaccante unico dall’Inter al Monza. Con l’under-18 di Zanchetta è sceso in campo cinque volte ed è andato a segno in tre occasioni, quindi il ragazzo sa come far goal.

Nicolò Perin, invece, ha giocato più spesso con la Primavera allenata da Chivu, posizionandosi sia sulla fascia o come centrale in difesa. Anche lui appare come un giocatore che ha bisogno di crescere prima fisicamente e poi tatticamente.

L’altra notizia ufficiale riguardo ai giovani è che l’Inter ha preso a titolo definitivo dal Remo Stars il centrocampista nigeriano classe 2004 Ebenezer Akinsanmiro. Il ragazzo gioca come trequartista o come centrocampista centrale. Fisicamente è abbastanza dotato, ma il suo forte sembra la tecnica. Va educato tatticamente.

C’è poi la trattativa per portare a Milano per ben 5 milioni di euro per un sedicenne nato a Lagos: si tratta del giovanissimo George Ilenikhena, attaccante dell’Amiens che si è recentemente affacciato al professionismo. Un ragazzo davvero promettente, con già due presenze in Ligue 2.

Infine sta per lasciare l’Inter il quarto portiere Gabriel Brazao. Il ragazzo fermo a lungo per un grave infortunio, sta sostenendo le visite mediche con la SPAL. Il calciatore brasiliano si trasferirà in prestito secco per sei mesi alla squadra estense. L’Inter spera che possa giocare con continuità dato che crede molto nelle doti del giovanissimo portiere.

La sfortunata carriera del giovane portiere

Brazao è cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro e nel 2019, si è trasferito all’estero e si è unito al Parma come terzo portiere dietro a Luigi Sepe e Pierluigi Frattali. Nell’estate del 2019 ci fu uno scambio fra Parma e Inter: gli emiliani presero Andrea Adorante e i lombardi tesserarono il brasiliano, facendogli firmare un quinquennale.

Subito il ragazzo andò in prestito: all’Albacete Balompié , squadra militante nella Segunda División spagnola: giocò poco (cinque partite in tutto) ma si fece trovare sempre pronto. Nel 2020 passò al Real Oviedo, sempre in prestito, senza mai scendere in campo, Quindi è tornato all’Inter, ma nell’agosto del 2021 ha subito uno strappo al legamento crociato anteriore.

Nel marzo 2022, il ragazzo fu ceduto in prestito al Cruzeiro, la sua prima squadra. Poi è tornato all’Inter. L’infortunio lo ha escluso dalle selezioni giovanili del Brasile, dove aveva sempre militato.