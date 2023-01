Mendes ci prova, sgarbo a Spalletti per il post Dumfries

L’olandese è in uscita la prossima estate e l’Inter sonda profili in Europa, il superagente potrebbe sfoltire la ricerca proponendo un suo assistito già obiettivo del Napoli

Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, Denzel Dumfries lascerà l’Inter la prossima estate con la consapevolezza di aver contribuito a riportare il club nerazzurro ai fasti di un tempo. L’operazione potrebbe essere necessaria per la dirigenza nerazzurra al fine di rimpolpare le casse societarie dilaniate dai debiti e i bilanci in rosso, oltre alla cessione altrettanto programmata dell’opposto di corsia, Robin Gosens.

L’assenza di un elemento tanto importante potrebbe pesare non poco sull’impianto tattico di Simone Inzaghi, motivo per cui l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono impegnati con costanza sul mercato al fine di trovare il rimpiazzo giusto. Possibilmente risparmiando qualcosa in termini economici: la preferenza resta legata ad un’operazione a parametro zero come quelle per Rick Karsdorp in uscita dalla Roma e Juan Cuadrado dalla Juventus, ma non si esclude che l’Inter possa fiondarsi anche su un profilo di punta del panorama calcistico europeo come Adama Traore. Ruolo di primaria importanza potrebbe averlo il procuratore Jorge Mendes, noto per la sua capacità di piazzare colpi importanti in società altrettanto prestigiose.

Calciomercato, Traore idea Inter: è contesa col Napoli

Traore è in scadenza con il Wolverhampton la prossima estate dopo una stagione fino ad ora abbastanza sottotono, come dimostrato anche la scorsa stagione tra le file del Barcellona.

L’opzione Inter potrebbe essere facilmente percorribile non soltanto sotto il profilo economico, perché le pretese della sua entourage non sono elevatissime, ma anche perché potrebbe incastrarsi bene con l’impianto tattico di Inzaghi fungendo da esterno destro a tutta fascia. La prorompente fisicità e l’incredibile velocità lo stagliano ai massimi livelli in termini di efficienza e pericolo sottorete. Qualche difficoltà potrebbe sorgere in fase di ripiegamento, ma l’adattamento alle diverse situazioni non è un grosso problema per lui.

A venir penalizzato dall’operazione sarebbe invece Luciano Spalletti e il suo Napoli: negli ultimi giorni si sono intensificati i sondaggi da parte della società partenopea per il cartellino del calciatore spagnolo in chiave futura, soprattutto se dovesse partire uno come Hirving Lozano.