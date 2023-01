L’Inter ‘manda’ Lukaku alla Juve: operazione folle

I ‘Blues’ vogliono disfarsi di Lukaku nella prossima stagione. Nemmeno l’Inter sa ancora cosa ne sarà del futuro del belga. Ecco che spunta fuori il surreale scambio con la Juve

Sono stati mesi del tutto complicati quelli vissuti, ultimamente, da Romelu Lukaku. E’ stato infatti nell’estate del 2021 che il calciatore aveva detto, anzitempo, addio all’Inter, finendo da lì, però, per poi tornare l’anno successivo. Un’operazione che, va sottolineato, se si è chiusa è stato solamente per merito di Marotta e Ausilio, ma ancor di più per via di tutta la voglia che il belga aveva di rientrare a Milano.

A prescindere da questo, però, è altrettanto vero che, perlomeno fino ad oggi, le cose tra Lukaku e l’Inter non stiano, affatto, procedendo nel migliore dei modi. Sole 8 presenze collezionate per lui, in stagione, al fianco dei nerazzurri…Alle quali seguono poi 2 misere reti, 1 assist e tanti, tantissimi infortuni. A testimonianza di ciò, il belga è, infatti, rimasto ai box in più e più circostanze nel corso di quest’annata: motivo per cui l’intera dirigenza interista continua ad interrogarsi, tutt’ora, sulla sua eventuale permanenza o meno.

D’altra parte, poi, non c’è praticamente alcun dubbio sul fatto che il Chelsea, in primis, sia disposto a non voler avere più nulla a che fare con lo stesso classe ’93 (cosa del tutto reciproca). E’ ormai certo, infatti, che Romelu Lukaku, così come i ‘Blues’ e tutta la loro tifoseria, non vogliano, minimamente, prendere in considerazione l’idea di poter vedere l’ex centravanti dell’Anderlecht ritornare dalle parti di Londra…Se non, solo ed esclusivamente, per dare il definitivo addio. L’obiettivo di Bohely e i suoi è, dunque, quello di arrivare a cedere il belga a titolo definitivo a qualche altro club…Ed è a proposito di ciò che, proprio nelle ultime ore, sarebbe sorta fuori una surreale ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, il Chelsea tenta lo scambio Lukaku-Vlahovic: ecco cosa filtra da parte della Juve

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercatoweb.it‘, il Chelsea potrebbe finire per offrire alla Juventus il cartellino di Romelu Lukaku in cambio di quello di Dusan Vlahovic.

Da quel che ne segue, poi, l’intenzione da parte dei ‘Blues’ potrebbe essere, inoltre, quella di offrire in aggiunta altri 50-55 milioni di euro circa alla Juventus in cambio del centravanti serbo. E’ vero, la ‘Vecchia Signora’ si trova, ad oggi, in un momento di totale affanno – vista l’inchiesta Prisma che i bianconeri stanno affrontando recentemente – ma nonostante questo, la posizione da parte di Gianluca Ferrero e i suoi è stata del tutto chiara: questa eventuale operazione, per di più in questa maniera, non s’ha proprio da fare. Per quale motivo? Se non altro per il fatto che l’ex Fiorentina potrebbe, sì, lasciare Torino in un prossimo futuro, ma solamente nel caso in cui dovesse presentarsi alla corte bianconera un’importante offerta attorno agli 80 milioni di euro in cash.