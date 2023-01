Inzaghi taglia fuori Skriniar: la situazione

By

Il tecnico nerazzurro ha preso un’importante decisione sul proprio centrale difensivo in merito alla partita di questa sera di Coppa Italia contro l’Atalanta

Mancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di mercato e l’Inter non ha completato ancora nessuna operazione, al netto della traballante situazione di Milan Skriniar nelle grinfie del Paris Saint-Germain.

Il calciatore potrebbe infatti restare sino agli sgoccioli della stagione, ma non è detto fino all’ultimo respiro. Tutto dipenderà dal club parigino qualora decidesse di alzare l’offerta d’acquisto immediata, di tutta risposta alle richieste della dirigenza nerazzurra.

Inzaghi a muso duro, zero chance per Skriniar

Intanto Skriniar non indosserà più la fascia da capitano nelle future uscite stagionali, in caso di permanenza. E questo tradimento potrebbe avere delle ripercussioni ancora più pesanti sin dalla partita di questa sera.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Skriniar non prenderà parte alla sfida di Coppa Italia sul manto erboso di San Siro contro l’Atalanta. Il tecnico Simone Inzaghi ha infatti deciso di tagliar fuori il centrale slovacco dalla rosa a disposizione, non facendolo figurare neppure in panchina. A riportarlo è ‘Sky Sport’.