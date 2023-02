20 milioni, firma a giugno con l’Inter

Marotta e Ausilio vogliono chiudere per il dopo Skriniar a giugno. L’affare può concretizzarsi in estate. Ecco che nel frattempo sorge un altro retroscena

Anche la finestra del calciomercato invernale è, oramai, terminata con lo stesso Skriniar che, a suo malgrado, è finito per restare a Milano. Il difensore slovacco aveva, infatti, chiesto, negli scorsi giorni, all’intera dirigenza nerazzurra di essere ceduto già a gennaio, anche se, da lì in poi, qualcosa è andato storto.

Il classe ’95 intendeva, non a caso, dire addio all’Inter già in questa sessione di calciomercato: se non altro per evitare di finire al centro di qualche fischio di troppo da parte dei tifosi interisti. Una volta giunti a questo punto, però, nonostante Skriniar avesse firmato, proprio qualche giorno fa, un pre-contratto assieme al Psg – valido dal prossimo luglio in poi – l’ora come ora ex capitano nerazzurro ha dovuto, inevitabilmente, rinunciare all’idea di essere un nuovo calciatore di parigino sin dagli inizi di febbraio. Nel mentre, poi, resta da dover sottolineare, ugualmente, il fatto che l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ avesse provato ad anticipare l’addio del suo attuale numero 37: incominciando, di fatto, a cautelarsi e ponendo in seguito la propria attenzione su tutta una serie di osservati speciali.

A tal proposito, infatti, oltre al nome di Smalling – centrale su cui si proverà a virare a zero in vista di giugno – Marotta e Ausilio erano finiti, entrambi, per valutare attentamente sia l’opzione Erlic che Demiral. Non c’è stato nulla da fare però, con la stessa dirigenza nerazzurra che si è beccata un ‘no’ secco anche da parte del Lille: società che detiene, ad oggi, le prestazioni sportive di Djalo, altro giocatore che interessa moltissimo all’Inter.

Calciomercato Inter, retroscena Djalo: il Lille ha detto no all’offerta nerazzurra da 20 milioni

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercato.it‘, il Lille ha rifiutato, due giorni fa esatti, un’offerta da 20 milioni di euro, fattagli recapitare da parte dell’Inter, per Tiago Djalo.

Nonostante il lusitano abbia il contratto che lo vede legato al fianco dei francesi sino a giugno 2024, l’intera dirigenza des ‘Les Dogues’ ha, direttamente, rispedito l’offerta al mittente: ritenendo, di fatto, necessaria un’offerta che si aggiri, come minimo, attorno ai 30 milioni di euro. L’operazione si è, dunque, spenta sul nascere…Anche se resta da dover fare, allo stesso tempo, tutta un’altra serie di precisazioni.

Djalo è un profilo che, non a caso, alletta moltissimo i nerazzurri: col difensore stesso che ha, ormai da tempo a dire il vero, dato assoluta priorità al progetto dell’Inter. Dopo l’esperienza trascorsa, anni fa, al fianco della Primavera del Milan, lo stesso classe ’00 si sente pronto, a tutti gli effetti, per una nuova esperienza in Italia – questa volta tra i grandi, però – e potrebbe, dunque, essere lui il potenziale erede di Skriniar. Per tutta questa serie di motivi, quindi, l’eventuale matrimonio tra lui e la ‘Beneamata’, potrebbe essere stato, solamente, rimandato a giugno. Attesi, ad ogni modo, nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.