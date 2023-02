Non è più dell’Inter: “Ha già firmato”

C’è l’annuncio sul calciatore. E’ ufficiale. Niente più Inter per lui. Ecco cosa accadrà a partire dalla prossima estate. Tutti i dettagli a riguardo

Nonostante negli ultimi giorni si è parlato moltissimo a proposito della vicenda Skriniar, il quale sembrava destinato a vestire la maglia del Psg già a gennaio, lo stesso slovacco è poi finito per restare a Milano: cosa che farà sino al prossimo giugno.

L’oramai ex capitano nerazzurro resterà, infatti, dalle parti di Appiano fino alla prossima estate, dove, l’intera dirigenza nerazzurra – Marotta su tutti – si augura che possa onorare il suo contratto sino all’ultimo. “Il mondo del calcio ha subito un’evoluzione, ormai non è più possibile immaginare che esistano ancora delle bandiere. Ci sono tutta una serie di dinamiche per le quali i giocatori cambiano frequentemente maglia e dobbiamo abituarci. E’ il caso di Skriniar: ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti. Sta a noi doverla rispettare, ma siamo certi che, dall’alto della sua serietà e professionalità, saprà dimostrare nei fatti, in questi sei mesi che mancano alla scadenza del suo contratto, di essere all’altezza della situazione e del ruolo”.

Sono state queste, non a caso, le dichiarazioni rilasciate da parte dell’ad nerazzurro nel pre-gara di Inter-Atalanta, match valido per i quarti di Coppa Italia (terminato, poi, 1-0 in favore della squadra di casa). Oltre a lui, però, ha parlato in seguito, anche, Simone Inzaghi: esprimendo, una volta per tutte, quello che è il suo pensiero sul giocatore.

Inzaghi su Skriniar: “Ho deciso di escluderlo per un motivo. Sta a me decidere quando e come schierarlo”

Come già risaputo, Milan Skriniar – prossimo a vestire i colori del Psg da luglio in poi – non è stato convocato per il match di Coppa Italia di ieri sera, in programma contro l’Atalanta. In occasione di questa gara – dove la Curva Nord ha, anche, esposto un proprio striscione che recitava: “L’Inter si ama e si rispetta“, con chiaro messaggio allo slovacco, dunque – ha poi parlato anche Simone Inzaghi al termine della partita.

“Ho deciso di escludere Skriniar per lasciarlo un po’ più tranquillo, ma vi assicuro che non c’è alcun tipo di problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell’Inter. E’ un ragazzo serio e professionale, si allena nel migliore dei modi e dovrà farlo, per l’appunto sino alla prossima estate. Per il resto, sta a me deciderlo quando e in che maniera utilizzarlo. Di volta in volta prenderò una decisione”.

Quelle di Marotta e Inzaghi, però, non sono state le uniche dichiarazioni di giornata, in quanto, anche, un’altra persona in particolare ha deciso di rilasciare un annuncio importante su Skriniar.

Biasin a Tv Play: “Skriniar è a tutti gli effetti un calciatore del Psg. Se è rimasto ci sono due motivi”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ – trasmissione condotta in onda su Tv Play – dove ha fatto il punto della situazione su Skriniar, alludendo, proprio, al fatto che lo slovacco sia, oramai, un giocatore del Psg.

“Se Skriniar è rimasto a Milano è per due motivi. Il primo è perché il Psg non ha rilanciato rispetto a quella che era la loro offerta iniziale, mentre il secondo è perché, evidentemente, l’Inter non aveva, tra le proprie mani, un giocatore degno di sostituirlo, al meglio, già nel mercato di gennaio. Le garanzie non sarebbero state le stesse. Adesso i tifosi nerazzurri sono amareggiati e ci sta. Skriniar, invece, se ne andrà come se non gli fosse successo nulla. Nel momento in cui ti trovi a cercare un’alternativa a 48 ore dalla fine del mercato ti devi arrangiare con quello che c’è. L’idea di non prendere un calciatore non all’altezza dello slovacco ha, poi, portato la dirigenza interista a rifiutare l’offerta del Psg. Si, vi assicuro che il calciatore ha già firmato con i francesi. E’ a tutti gli effetti un loro nuovo giocatore”.