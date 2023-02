“Accordo con l’Inter”: la firma arriverà dopo il derby

Rinnovo ad un passo per il calciatore. Si attende soltanto la settimana successiva al derby. Ecco svelato nel frattempo un particolare retroscena tra lui e l’Inter

Torna la Serie A, con l’Inter impegnata in questa 21esima giornata di campionato contro il Milan. I nerazzurri affronteranno, infatti, la compagine di Stefano Pioli, reduce da un periodo a dir poco shock.

Il ‘Diavolo’ proviene, non a caso, da 2 insoddisfacenti pareggi e 2 pesanti sconfitte, alle quali si aggiunge, poi, il brutto ko maturato in Coppa Italia contro il Torino. A dirla tutta, infatti, l’ultima vittoria dei rossoneri risale, ormai, allo scorso 4 gennaio: giorno in cui il Milan si impose per 1-2 sulla Salernitana. Da quel momento, poi, alla squadra di Pioli sono mancati tutta una serie di fattori per poter incidere al meglio.

Nonostante questo, però, sappiamo tutti benissimo quanto il derby della ‘Madonnina’ possa rivelarsi, in questo, la giusta occasione per mettersi alle spalle un momento no (è successo anche all’Inter, nello scorso anno, dopo il ritorno di coppa). Siamo certi, dunque, che questo big match della 21esima giornata di Serie A non farà mancare alcuna emozione: dove, tra i più grandi protagonisti, trova una menzione speciale anche Olivier Giroud. Per quanto il francese non possa stare, particolarmente, simpatico agli interisti, è del tutto innegabile il fatto che il centravanti natio di Chambery sappia far gol: e lo ha dimostrato negli ultimi derby disputati contro l’Inter.

Il classe ’86 ha, infatti, ‘castigato’ la ‘Beneamata’ già nella passata stagione, dove mise a segno la rete del definitivo 2-1 in favore del Milan. Anche in questa stagione, poi, lo stesso Giroud è andato, di nuovo, a segno contro i nerazzurri nel match di andata, terminato, poi, 3-2 a discapito dell’Inter. Sapete, però, qual è la cosa che sorprende ancor di più? Sicuramente il fatto che il francese sarebbe dovuto approdare a Milano già un anno prima rispetto all’estate del 2021…Anche se in sponda interista.

Morabito a Tv Play: “Il passaggio di Giroud all’Inter è saltato per via di Eriksen. Ecco cos’è accaduto”

Nell’ormai, lontano, gennaio del 2020, Olivier Giroud è stato, letteralmente, ad un passo dall’Inter. I nerazzurri infatti, direttamente su esplicita richiesta di Antonio Conte, si misero all’opera per ‘confezionare’ il passaggio del francese a Milano.

Da lì in poi, però, qualcosa andò storto. L’approdo in nerazzurro dell’allora centravanti del Chelsea saltò e non se ne fece più nulla. A dirci come sono andate le cose, in maniera più approfondita, è stato, a distanza di anni, una persona particolarmente vicina a lui. Il noto intermediario Vincenzo Morabito – per l’appunto, agente di Giroud – ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove si è così espresso: “C’era l’accordo tra lui e l’Inter, ma poi i nerazzurri hanno preso un po’ di tempo e nel frattempo è arrivato Eriksen. All’epoca c’era, ancora, Conte in panchina. L’affare è, completamente, saltato all’improvviso e lui è andato al Milan”.

Da quel momento è stato, non a caso, amore a prima vista tra il francese ed il ‘Diavolo’, con lo stesso classe ’86 che ha, praticamente, messo fine alla ‘maledizione’ della maglia numero 9 rossonera: collezionando, di fatto, la bellezza di 24 reti e 10 assist complessivi in un solo anno e mezzo di Milan. A quanto pare, poi, questo matrimonio s’ha, ancora, da continuare per un altro po’ di tempo.

Calciomercato, Giroud ad un passo dal rinnovo col Milan: la firma è attesa dopo il derby

Solamente altri due giorni dall’inizio del derby della ‘Madonnina’. Sarà, infatti, in questa domenica, con calcio d’inizio fissato alle ore ore 20:45, che Inter e Milan si affronteranno, direttamente, in campionato nel consueto match di ritorno. Una sfida che, sin da sempre, ha avuto un fascino particolare, ancor di più, questa volta, per Olivier Giroud.

Dopo alcune difficoltà iniziali, il centravanti francese ha trovato, una volta per tutte, l’intesa definitiva assieme al Milan sul rinnovo. L’ex Chelsea dovrebbe firmare, infatti, il prolungamento di contratto, per un altro ed ulteriore anno coi rossoneri, dopo il derby di Milano. Si attende, dunque, soltanto la prossima settimana…Con la fumata bianca che è, ormai, ad un passo.