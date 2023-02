Tutto pronto per il derby, parla Pioli: “Ce la giochiamo”

Le parole del tecnico del Milan a ventiquattro ore dal fischio d’inizio del terzo derby della stagione tra Inter e Milan, coi nerazzurri avvantaggiati da un miglior stato di forma generale

Dopo aver perso con punteggio pieno la sfida di Supercoppa Italiana, il Milan brama il riscatto nel terzo derby stagionale contro l’Inter. Questa volta in campionato, con tre punti preziosissimi in palio per invertire il trend negativo che ha investito la squadra allenata da Stefano Pioli nel recente passato e per riacciuffare la zona Champions League.

Proprio in vista del match in programma, il tecnico rossonero ha detto la sua nel corso della consueta conferenza stampa.

“Dal punto di vista della voglia di dimostrare, del lavoro fatto in allenamento, posso dire che si è trattata di una buona settimana. Abbiamo analizzato l’ultima partita di Supercoppa e posso dire che in quei casi tutto si decide grazie agli episodi. Abbiamo subito su tre situazioni da palla inattiva. Domani dovremo fare sicuramente meglio. L’Inter arriva da tre prestazioni sicuramente migliori delle nostre e ha fatto meglio anche in Coppa. Direi che quest’anno siamo davvero alla pari. Possiamo ancora dimostrare di essere i più forti“, ha dichiarato Pioli.

Pioli determinato: “Skriniar? Non mi interessa, penso a domani”

“Non possiamo permetterci di pensare a domani come se fosse una partita da pareggiare. Così facendo ti avvicini ad un risultato negativo. Vogliamo fare una grande partita, cercheremo di vincere. Nutriamo grande rispetto per i nostri avversari, ma ci siamo preparati proprio per far capire a tutti che siamo ancora presenti“, ha poi aggiunto il tecnico del Milan.

Infine Pioli ha così concluso la sua analisi sull’Inter: “Sulla situazione Skriniar non ho nulla da dire, non mi interessa. Dobbiamo essere bravi a mantenere la linea difensiva, giocare con equilibrio. Ultimamente è mancato il gioco di squadra, s’è rotto qualcosa. Dobbiamo rifarci“.