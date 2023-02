Interlive | Ancora il Psg sulla strada dell’Inter

Milan Skriniar resterà in maglia nerazzurra per altri cinque mesi, ma questa non è più una notizia. Fa discutere invece la nuova intromissione del PSG nei piani dell’Inter

Il difensore slovacco, che ha siglato l’accordo con i parigini dal primo luglio prossimo, giocherà con l’Inter altri mesi, e non è ancora chiaro se la sua permanenza debba essere intesa come una buona o una cattiva notizia.

La questione della sostituzione dello slovacco è solo rimandata. L’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio devono trovare al più presto un nuovo braccetto destro per la difesa: un nome di spessore, che possa garantire sicurezza al reparto. Ci sono vari nomi nel mirino, e fra questi, oltre a Demiral e Scalvini, si parla anche di Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

L’affare appare però complicatissimo. Il gradimento da parte dell’Inter c’è senz’altro, ed è anche risaputo che Pavard voglia andarsene via dalla Germania. Non solo per trovare nuovi stimoli ma anche per guadagnare in più. Proprio in questo senso, per l’Inter sarà difficile riuscire a trattarlo. Il ventiseienne francese prende infatti circa 6 milioni netti a stagione. Cioè la cifra massima che l’Inter si è spinta a offrire a Skriniar per il rinnovo andato come sappiamo.

Il francese nasce terzino ma gioca bene anche come centrale. Secondo Inzaghi sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di braccetto di una difesa a tre. Marotta sa che Pavard è in scadenza nel 2024 e che l’arrivo di Cancelo a Monaco deve averlo destabilizzato. Non è detto che il portoghese sarà riscattato dai bavaresi (il diritto è fissato dal City a 70 milioni), ciononostante l’ex Lille e Stoccarda non deve aver preso bene l’arrivo del collega.

Nuova intromissione del PSG nei piani dell’Inter

Insomma, si rafforza sempre di più l’ipotesi di una sua partenza a fine stagione. Probabilmente ci sarà un’asta per il calciatore francese, cui parteciperà anche l’Inter con i suoi ridotti mezzi. Ma l’Inter deve guardarsi dalla probabile intromissione del PSG, che nonostante l’arrivo di Skriniar potrebbe prendere anche Pavard. Premier e Barcellona sono comunque davanti a tutti.

E non finisce qui. Sembra che il PSG stia valutando anche Tiago Djalò, cioè un altro calciatore da tempo inseguito dai nerazzurri. La sensazione è in questo senso negativa: Marotta e Ausilio avranno scarse chance di intervento sul mercato su questi obiettivi se i parigini dovessero scendere in campo. E poi ci sono anche le altre concorrenti, soprattutto riguardo la situazione Pavard: parecchie squadre di Premier cercano il nazionale francese.

Arrivato al Bayern nel 2019 per 35 milioni di euro, Pavard ha finora giocato novantacinque partite andando in goal cinque volte. E spesse volte è stato per i bavaresi un jolly indispensabile, da schierare a destra, come stopper, come mediano oppure come ala.

I nomi per il post Skriniar

Insomma, sembra che l’Inter possa puntare al massimo a Demiral dell’Atalanta, sempre che i bergamaschi non sparino troppo alto. L’altra opzione, quella che porta a Konstantinos Mavropanos, potrebbe essere più complicata del previsto. Ormai tutti i giocatori della Bundesliga hanno prezzi troppo alti per il mercato italiano.

Il greco è un colosso che potrebbe fare la differenza soprattutto da un punto di vista fisico. Il classe 1997, da poco venticinquenne, è però bravo anche di testa e nell’uno contro uno. Non ha un piede educatissimo, ma neanche Skriniar ce l’aveva all’inizio. Per l’Inter arrivare al greco è complicato perché su di lui ci sono già tanti altri altri top club europei: inglesi, spagnoli e tedeschi.

il ragazzo ha già militato in Premier, nell’Arsenal, anche se ha trovato poco spazio, e pare che abbia voglia di rivincita. E probabilmente potrebbe anche soffrire il tatticismo italiano: per uno come lui il campionato inglese è lo scenario ideale dove far valere i suoi muscoli.

Altri nomi già ve li abbiamo fatti in passato: Wooh del Rennes, Elvedi del Borussia Mönchengladbach, Bacao dell’Udinese e Roault del Tolosa…