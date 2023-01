Rivoluzione in difesa: scelti i sostituti di Skriniar e de Vrij

Quali uomini scenderanno in campo a protezione di Onana per l’Inter nella prossima stagione? L’unico sicuro è Bastoni. Si preannuncia una dolorosa rivoluzione in difesa

L’Inter deve cambiar pelle. Con Skriniar, sempre più lontano dalla maglia nerazzurra, potrebbe salutare anche l’olandese de Vrij.

I sostituti ideali dei due centrali interisti sono Scalvini dell’Atalanta e Smalling della Roma. Ma entrambe le trattative sono complicate, e per l’Inter si apre una fase di grande incertezza. La rivoluzione in difesa potrebbe anche portare a qualcosa di buono… Quest’anno la retroguardia interista è stata tutt’altro che perfetta.

E, paradossalmente, il più affidabile nel reparto si è dimostrato Acerbi, il giocatore criticato al suo arrivo e giuducato frettolosamente come un acquisto non all’altezza. Neanche l’ex Lazio è sicuro di rivistire la maglia nerazzurra l’anno prossimo, ma in ogni caso sembra, rispetto ai colleghi di riparto, il più facile da riconfermare.

La situazione più preoccupante riguarda Milan Skriniar, che è sempre più lontano dall’Inter. Il difensore slovacco, ormai si è capito, non intende accettare la proposta di rinnovo formulata dal club nerazzurro, ed è ormai vicinissimo al Paris Saint-Germain.

Rivoluzione in difesa: via Skriniar e de Vrij

I parigini promettono allo slovacco cifre altissime, assai lontane da quei 6 milioni e passa messi sul piatto dall’Inter. Si è anche detto che Skriniar potrebbe chiedere e ottenere una cifra vicina a 25 milioni di euro come premio alla firma dal club parigino. Più gli oltre 9 milioni d’ingaggio a stagione.

L’Inter, suo malgrado, non alzerà l’offerta. La società è infatti già ai limiti del tetto salariale. E ora si attende solo che Skriniar chiarisca pubblicamente le sue intenzioni.

Steven Zhang forse si aspettava fino all’ultimo che Skriniar rinnovasse. Per ora in società vige il basso profilo, per questioni di opportunità sportiva. Ma arrivasse un’offerta, l’Inter potrebbe anche cedere subito il difensore, contro il quale, in altri tempi, avrebbe di sicuro preso dei provvedimenti più severi.

L’Inter perderderà presto lo slovacco. E non si è ancora capito se a zero, per preservare un asset importante fino al termine della stagione, o a pochi milioni già nei prossimi giorni. Ora la preoccupazione più grande è un’altra: come sostituirlo? Per il modulo di Inzaghi serve un braccetto destro potente fisicamente e abile nella trasmissione.

Il sostituto ideale dello slovacco sarebbe Scalvini dell’Atalanta. Il costo del giovane difensore sta però lievitando partita dopo partita, e già si parla di cifre enormi, sopra i 40 milioni.

Una buona alternativa potrebbe essere lo svizzero Nico Elvedi, che è in scadenza nel 2024, e quindi non ha un costo troppo alto. Il classe ’96 vale sui 25 milioni, ma potrebbe partire anche a 18. È un calciatore con esperienza internazionale. Non ha mai giocato in una difesa a tre ma è molto simile a Skriniar, soprattutto nei duelli e nella capacità di “spaventare” gli avversari.

L’altro nome da seguire è Lutsharel Geertruida, ventiduenne del Feyenoord, anche lui in scadenza nel 2024. Può giocare anche come laterale, è forte fisicamente e sembra non troppo costoso (partirebbe a meno di 15 milioni). Il terzo nome alternativo è quello del senegalese Christopher Wooh, di cui vi abbiamo già parlato in un precedente articolo. Gioca mel Rennes, è forte a livello fisico, bravo in trasmossione ma da raffinare tatticamente. Al Mondiale ha fatto bene. Ciononostante costa intorno ai 10 milioni.

Il post de Vrij

Al posto di Stefan de Vrij, anche lui fortemente in bilico e probabilmente intenzionato a non rinnivare, l’Inter vorrebbe Smalling. La concorrenza principale è quella della Juve che può promettergli un ingaggio più alto. Ma l’inglese ha un legame molto forte con Lukaku, i cui consigli potrebbero farlo protendere per l’approdo in nerazzurro.

Il rinnovo con la Roma non è ancora saltato. E se a Trigoria dovessero decidere di corrispondere le sue richieste di ingaggio, a quel punto, Smalling potrebbe anche rimanere in giallorosso.

Dunque per l’Inter è necessario anche trovare un’alternativa all’inglese. I due nomi più caldi in questo senso sono ancora Christensen e Senesi. Il primo, però, costa troppo: è valutato dal Chelsea 35 milioni. Certo, Andreas Christensen, come difensore, garantirebbe classe e autorevolezza, e diventerebbe un nuovo leader per la difesa, nonostante non abbia mai giocato in Italia.

L’altro prospetto, Marcos Senesi, centrale argentino attualmente in forza al Feyenoord, costa 10 milioni circa. È una scommessa, insomma. Che l’Inter forse non può permettersi con una difesa da rifondare.