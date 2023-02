Marotta ‘punge’ Skriniar: “La fascia comporta certi valori”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del derby col Milan valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Manca pochissimo all’atteso derby fra Inter e Milan che potrebbe avere un peso non indifferente nella stagione di entrambe. Prima della stracittadina, al microfono di ‘Sky Sport’, ha parlato l’Ad nerazzurro Beppe Marotta.

“Sarà una partita importante a livello emotivo, ma dopo ce ne saranno tante altre ancora – ha esordito – Obiettivi dell’Inter? Stiamo assistendo ad una grande cavalcata del Napoli, noi sicuramente dobbiamo guadagnare un posto nella prossima Champions League“.

In conclusione Marotta ha risposto su Skriniar, in campo dal 1′ ma non più capitano della squadra: “La fascia comporta certi valori. Se questi non vengono condivisi, dobbiamo fare delle scelte. La sua natura non è comunque disciplinare, visto che parliamo di un professionista. Ormai la Serie A è una lega inferiore, i campioni dobbiamo crearceli in casa”.