Dumfries è un ‘caso’: lo scambio folle col Milan

L’esterno olandese ha perso la verve di inizio stagione e funge da sostituto di Darmian, tra i tifosi cresce il malcontento e spunta la lontanissima ipotesi di mercato che lo vede protagonista assieme al Milan

Denzel Dumfries è stato uno dei migliori calciatori della rosa a disposizione di Simone Inzaghi nel corso della prima metà di stagione, quando i risultati complessivi del gruppo nerazzurro erano piuttosto altalenanti e certamente lontani dall’obiettivo che il tecnico piacentino sperava di raggiungere in quel frangente temporale. Questo stato di forma personale dell’esterno destro olandese è durato sino alla fine dell’anno solare, dopo aver preso positivamente parte – seppur per poco tempo – al Campionato del Mondo in Qatar con la sua Nazionale.

A seguire c’è stata calma piatta. Il calciatore ha subito un lento e graduale declino che lo ha portato a perdere il primato di incisività offensiva che deteneva in precedenza, destando anche forte preoccupazione tra le poltrone dirigenziali per via delle continue avances da parte dei club esteri nel tentativo di convincerlo a lasciare l’Inter. Questo, probabilmente, ha dunque distolto definitivamente la sua attenzione, producendo un calo di concentrazione tale che ha costretto Inzaghi a tenerlo a riposo negli ultimi tre incontri su quattro. Compreso il derby vinto ieri dal gruppo nerazzurro contro il Milan. Complice anche lo stato di forma positivo di Matteo Darmian, uomo vittoria della sfida dei quarti di finale contro l’Atalanta e fresco di rinnovo di contratto.

Calciomercato, Dumfries sul piede della partenza: ipotesi Theo Hernandez?

Intanto, le voci di mercato su Dumfries corrono veloci e grandi club come Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United restano molto vigili sul suo status di permanenza all’Inter. La dirigenza nerazzurra ha assoluto bisogno di monetizzare almeno una o più cessioni da 60 milioni di euro cumulativi per pareggiare i conti in bilancio, con quella dell’olandese che potrebbe fruttarne almeno 40. Se poi dovesse tenersi una vera e propria asta, questa cifra potrebbe aggiudicarsela la miglior offerente. Ed è molto probabile che, sulla scia delle operazioni gio concluse nel corso della sessione invernale di mercato, sia il Chelsea di Todd Boelhy a spuntarla ancora una volta.

A meno che non salti fuori qualche affare clamoroso come quello che hanno preso in considerazioni gli utenti di ‘calciomercato.it‘ in un recente sondaggio sulla piattaforma Telegram del noto sito d’informazione sportiva. A quanto pare i tifosi preferirebbero imbastire uno scambio diretto tra i cartellini di Theo Hernandez e Dumfries per ‘pareggiare’ le forze in campo. Peccato che non soltanto si tratta di un’operazione del tutto ipotetica e priva di ogni fondamento, ma parlando al condizionale si tratterebbe di una trattativa persino svantaggiosa per l’Inter che lungo la corsia sinistra ha già Federico Dimarco a primeggiare sul collega Robin Gosens. Semmai sarebbe stato comodo un destro per destro, ma il Milan in questo caso non avrebbe nulla di meglio dell’olandese da offrire all’Inter. Così si riparlerà di mercato la prossima estate, quando dal taccuino della dirigenza nerazzurra fuoriusciranno nuovi nomi pronti a fare le veci di Dumfries in caso di probabile partenza.