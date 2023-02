Intreccio Inter-Roma con Spinazzola: affare da 18 milioni

Il laterale ‘made in Italy’ può lasciare la Roma in estate. I giallorossi valutano la sua definitiva cessione. Ecco l’affare che include l’Inter nel mezzo. Tutti i dettagli

‘E’ forte, ma è fin troppo fragile’. Quante volte abbiamo sentito ripetere questa stessa e identica frase nel corso della nostra vita? E’ capitato agli interisti stessi quando Stefano Sensi, ad oggi ancora di proprietà dell’Inter, ha indossato la divisa nerazzurra: ma il centrocampista natio di Urbino rappresenta, solamente, uno dei tanti casi sfortunati.

Tra questi, trova, infatti, una particolare menzione anche Leonardo Spinazzola. La carriera del classe ’93 è stata, spesso e volentieri, caratterizzata da numerosi infortuni che ne hanno impedito, ad egli stesso, una crescita continua del calciatore che è in lui. L’ex juventino ha sempre dato prova, non a caso, di tutto quello che è il suo potenziale (anche se, mai e poi mai, espresso del tutto). Questa cosa, per l’appunto, non gli è mai stata possibile solo e soltanto per via dei tantissimi stop accusati nel corso della sua carriera.

Lo si è visto, per giunta, anche ad #Euro2020 con indosso i colori della Nazionale Italiana. La ‘scheggia’ giallorossa era stato eletto, a testimonianza di ciò, tra i migliori calciatori della competizione: con la sua avventura che si è conclusa, però, fin troppo presto. A causa dell’infortunio patito contro il Belgio, Leonardo Spinazzola è stato, da lì in poi, costretto a saltare semifinale e finale del torneo: che ha, poi, visto trionfare proprio i nostri ‘beniamini’.

Stessa e identica musica anche con la Roma: con lo stesso laterale che è, ora come ora, fermo ai box per un altro infortunio. Volete un altro aneddoto? Il calciatore natio di Foligno era stato, qualche anno fa, ad un passo dall’Inter: con l’intera dirigenza nerazzurra che ebbe, poi, un ripensamento sullo scambio Politano–Spinazzola e fece saltare il tutto. Quanto al presente, invece, le intenzioni da parte dell’intera dirigenza giallorossa potrebbero essere, al momento, quelle di arrivare a cedere l’ex Juve…Ed è proprio da qui che incomincia a sorgere l’idea di un eventuale ed ipotetico scambio con Robin Gosens.

Calciomercato Inter, spunta fuori la pista Gosens per la Roma: i possibili scenari

Per via del poco spazio che Robin Gosens sta, perlomeno fino ad oggi, trovando a Milano, l’esterno tedesco potrebbe, anche, arrivare a salutare in estate. In tal senso, l’ipotesi Bundesliga resta, al momento, quella più concreta – col calciatore stesso che apprezza particolarmente la seguente destinazione – ma, al tempo stesso, non va minimamente scartata una sua possibile permanenza in Serie A.

Qualora Jose Mourinho dovesse, infatti, restare alla corte della Roma anche in futuro, potrebbero essere, proprio, i giallorossi a bussare alla porta dell’Inter per il tedesco…Visto e considerato il fatto che l’intera proprietà dei Friedkin sta valutando attentamente la potenziale cessione di Leonardo Spinazzola. Potrebbe essere, dunque, lo stesso Tiago Pinto a ‘smuovere le acque’: tentando di fatto un eventuale prestito con diritto di riscatto (anche se l’Inter punta ovviamente alla cessione definitiva). Occhio, quindi, all’ipotesi del prestito con obbligo attorno ai 18-20 milioni di euro.