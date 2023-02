Occasione dal Manchester City: è derby fra Inter e Milan

Un’occasione dal Manchester City per Inter e Milan. Pare che mister Pep Guardiola avrebbe deciso di sbarazzarsi di alcuni pezzi pregiati della rosa. Calciatori di livello e pronti per palcoscenici importanti

Tra queste possibili cessioni eccellenti potrebbe starci anche quella di Aymeric Laporte. Il difensore ventottenne spagnolo sta trovando pochissimo spazio con Guardiola: vorrebbe una nuova sfida, per tornare a mostrare i muscoli e il suo valore.

Di certo Laporte, ex Atletico Bilbao, non è fra i preferiti in rosa da Guardiola. E il tecnico ha già fatto capire di pretendere nuovi innesti in difesa per l’anno prossimo. Perciò in Inghilterra molti tabloid danno quasi per scontato l’addio del francese naturalizzato spagnolo. Secondo calciomercato.it, il difensore potrebbe far gola a Inter e Milan.

I nerazzurri hanno urgente bisogno di un centrale autoritario e di esperienza europea. Con l’addio di Skriniar, l’Inter rischia seriamente di perdere a zero anche de Vrij a zero, e c’è quindi la necessità di prendere un difensore centrale forte fisicamente, abbastanza tecnico e soprattutto abituato alle partite di Champions. Il profilo ideale potrebbe essere dunque proprio quello di Laporte.

Anche il Milan, però, in estate dovrà intervenire nel reparto arretrato. Quest’anno i titolari rossoneri hanno mostrato troppi limiti: la proprietà sa di dover prendere qualche giocatore importante per ridare sicurezza alla difesa. Il problema per le milanesi è l’ingaggio. Il Manchester City offre stipendi ai propri giocatori troppo alti per i bilanci di Inter e Milan, due società alle prese con un ridimensionamento. Quindi il caro Laporte dovrebbe innanzitutto abbassare le pretese.

Qualcuno in Inghilterra ha ipotizzato che Guardiola potrebbe offrire Laporte come contropartita per arrivare a Bastoni o a Leao. Intanto, sempre in UK, si continua a discutere del trasferimento di Cancelo, giudicato dai media come una mossa sbagliata del mago Guardiola.

Occasione dal Manchester City: le milanesi ci sperano

Sono già emersi vari dettagli sul clamoroso trasferimento di Joao Cancelo al Bayern Monaco in prestito. Il Daily Mail ha parlato di un litigio fra allenatore e giocatore e di un’inevitabile rottura. Gli altri tabloid parlano di un rapporto ormai deteriorato che ha spinto il club a mandare via il portoghese.

Calcelo ha detto la sua appena arrivato in Germania. “Ho cercato questo cambiamento solo per via dello scarso minutaggio che ho avuto nelle ultime settimane. Non ha niente a che fare col rapporto che ho con Guardiola. Volevo giocare di più, andare in un grande club come il Bayern e partire per una nuova avventura. Sono molto felice di essere qui“, ha dichiarato il portoghese, ex Inter e Juve.

Al posto di Cancelo, il prossimo anno Guardiola vuole Antonee Robinson, l’esterno statunitense, compagno di Sergino Dest. Un ragazzo che si è messo in mostra in Qatar, al Mondiale, e che sta facendo bene al Fulham, attualmente, ha dato grande dimostrazione delle sue qualità in Qatar. Il giocatore in questione, oggi accostato al Manchester City, è stato seguito nei mesi scorsi dall’Inter ed è stato molto vicino al Milan in tempi più lontani.

Rimpianto Robinson

Nel 2020, l’esterno sinistro Antonee Robinson sembra a tanto così dal diventare un nuovo calciatore del Milan. Acquistato dal Wigan, arrivò persino in Italia per svolgere le visite mediche a gennaio. Per Pioli doveva essere il vice Theo Hernandez, dopo l’addio di Laxalt. Le visite andarono male. I medici de La Madonnina riscontrarono delle anomalie fisiche, in particolare legate a degli scompensi cardiaci, e così l’acquisto fu bloccato.

Bene per il Fulham, che fece l’affare, e male per il Milan che ancora oggi cerca un sostituto all’altezza per Theo. Pep Guardiola ha intanto deciso di voler puntare proprio sull’americano, e di certo i Citizen l’anno prossimo lo accontenteranno. In uscita, come anticipato, c’è Laporte, che non fa più parte dei piani del mister. Un altro difensore esterno in vendita potrebbe essere il trentaduenne Kyle Walker. E poi ci sono i giocatori in scadenza che probabilmente non rinnoveranno: Ilkay Gündogan, centrocampista tedesco trentaduenne; Scott Carson, portiere trentasettenne (utile come secondo sia per l’Inter che per il Milan); Benjamin Mendy, terzino sinistro attualmente infortunato.

Di tutti questi nomi, quello che piace di più al Milan e all’Inter è ovviamente lo spagnolo: è lui l’occasione in arrivo dal Manchester City. I rossoneri avrebbero potuto prenderlo anche a gennaio. Dopotutto stanno affrontando una pessima stagione a livello difensivo: hanno subito 18 goal solo nel 2023, un vero e proprio record negativo a livello europeo.