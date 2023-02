Giorni decisivi per la (non) firma con l’Inter: ‘tentazione’ MLS

Siamo agli sgoccioli. L’offerta dell’Inter è lì già da un tot, e ora tocca a de Vrij scegliere cosa fare. Il calciatore e il suo agente non hanno ancora chiuso le porte all’offerta di rinnovo dell’Inter, ma intanto stanno valutando altre proposte, fra cui una appena arrivata dalla MLS: sono giorni decisivi per il suo futuro

Stefan de Vrij è tentato dalla Spagna, ma non solo… Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, l’olandese potrebbe essere il secondo svincolato sicuro in difesa per l’Inter a fine stagione.

Si parla per questo di giorni decisivi per il rinnovo: l’ olandese deve dare una risposta definitiva ai dirigenti dell’Inter che gli hanno proposto un biennale con ingaggio di poco inferiore ai 4,2 milioni attuali. Stefan de Vrij, però, vorrebbe un triennale ed è comunque poco contento della sua ultima stagione in nerazzurro, visto lo scarso minutaggio. Pastorello, il suo agente, ha già rivelato che l’olandese non disdegnerebbe una nuova avventura, ma non in Italia.

Sembra infatti che il difensore sia parecchio attratto dal campionato spagnolo. E su di lui, da qualche mese, è in effetti forte l’interesse del Villarreal. In più ci sono anche varie squadre di Premier attente alla situazione, perché interessate al suo profilo. In ultimo, ci sarebbe anche la pista MLS… Si parla del CF Montréal. Ma anche di S.J. Earthquakes e Seattle Sounders.

Giorni decisivi per de Vrij: attenti alla proposta giunta dalla MLS

Non è ancora detto che l’olandese lasci l’Inter. Tra de Vrij e la dirigenza nerazzurra c’è ancora dialogo, e le tentazioni per l’olandese non sono di certo irresistibili come nel caso di Skriniar. Come riportato da MLS Transfers, il difensore nerazzurro ex Lazio è però finito nel mirino di alcuni club di MLS, che potrebbero lusingarlo con un alto ingaggio. In questo senso è lecito parlare di giorni decisivi: l’olandese valuterà le offerte giunte dalla Major League americana nelle prossime ore, e fra una settimana o al massimo due comunicherà all’Inter le sue intenzioni.

L’Inter ha fissato per la fine di febbraio i termini massimi per avere una risposta dal difensore trentunenne. I colloqui non si sono mai interrotti. Ma c’è fretta: dal contratto di de Vrij dipende infatti l’assalto a Smalling della Roma. Non è un mistero che i dirigenti nerazzurri abbiano già individuato in Smalling il possibile sostituto di de Vrij. Ma la priorità è comunque quella di far rinnovare l’olandese, che è più giovane, conosce già l’ambiente e pretende un ingaggio lievemente inferiore.

L’offerta dell’Inter per un nuovo biennale da circa 4 milioni di euro a de Vrij è sul tavolo da tempo. Continuare a tergiversare potrebbe essere controproducente per il difensore, e soprattutto svantaggioso per l’Inter, che ha bisogno di inserirsi subito nella trattativa per ingaggiare Smalling, prima che arrivino le offerte della Juve e di altre pretendenti.

Se l’ex difensore di Lazio e Feyenoord dovesse rifiutare l’offerta dell’Inter, i nerazzurri hanno già un piano di azione. L’occasione più conveniente porta a Smalling, ma ci sono anche altre opzioni da valutare. Sembra comunque che l’inglese non voglia rinnovare con la Roma. Magari è tutto già scritto.

L’Inter segue da vicino la situazione di Smalling

Alla Roma la situazione è molto delicata. Mourinho ha fatto capire di essere infastidito dall’atteggiamento di Smalling ma anche da quello della società. Ma anche il tecnico portoghese ha le sue colpe nella situazione attuale, soprattutto nei casi riguardanti Karsdorp e Zaniolo. Entrambi i calciatori, per diversi motivi, sono finiti margini della rosa giallorossa. E si spera che non succeda lo stesso che Chris Smalling, che va in scadenza il prossimo giugno. Recentemente il ds giallorosso Pinto ha parlato proprio del difensore inglese in termini non troppo distesi.

”Su Smalling, palla sua“, ha detto il ds. “Ma è vero che tutte e due le parti vogliono continuare l’avventura. Credo ci sarà modo di parlarne, ma questa clausola dà il potere a lui di decidere se vuole rimanere o meno.”

Queste le dichiarazioni del dirigente della Roma, che possono essere interpretate come un’alzata di mani. Cosa succederà? Presto per capirlo, ma gli intrecci di mercato sembrano evidenti, specie nelle situazioni riguardanti de Vrij e Smalling.