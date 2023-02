Affare da 20 milioni, l’ex Serie A per sostituire Dumfries

Un ex del nostro campionato può tornare nuovamente in Italia. L’idea è quello di inserirlo al posto di Dumfries. L’agente ci prova. Tutti i dettagli a riguardo

Che possa piacere o meno, anche a distanza di qualche giorno dalla chiusura definitiva della finestra del mercato invernale, non si smetterà, mai e poi mai, sentir parlare a proposito del calciomercato.

Una sessione che, quest’anno in particolar modo, non ha praticamente riservato alcun colpo altisonante. E’ vero, di per sé la finestra invernale non ha, quasi mai, regalato colpi eclatanti…Certo è però che in quest’annata sono mancate proprio le soprese. Ciò che è venuto meno, infatti, è stata proprio la liquidità da parte dei maggiori club italiani: e non ci stiamo riferendo solamente all’Inter. A prescindere da ciò che recita, ad oggi, la situazione economica dei nerazzurri, ci sono anche altri club come Milan e Juventus che non stanno vivendo un bel momento sul piano delle entrate e non solo.

Sebbene i bianconeri siano, non a caso, impegnati tutt’ora nella vicenda Prisma – la quale vede la ‘Vecchia Signora’ indagata per i casi riguardanti le plusvalenze fittizie e tanto altro – c’è allo stesso tempo, anche, la squadra di Stefano Pioli che non ha potuto compiere alcuna mossa entusiasmante in entrata (fatta eccezione per l’ingaggio di Devis Vasquez). A prescindere da questo, però, ci sarà chiaramente, nei prossimi mesi a venire, la necessità di dover tornare forti sul mercato…E questo vale, in particolar modo, per l’Inter.

A dirla tutta infatti, i nerazzurri attueranno molto probabilmente, una mezza ‘rivoluzione’. In tanti diranno, non a caso, addio a zero: a cominciare da Gagliardini e Dalbert (entrambi in scadenza a giugno). Allo stesso tempo, poi, Marotta e Ausilio saranno – al che lo sono già tutt’ora – alle prese con tutta un’altra serie di situazioni da risolvere…Dove i maggiori indiziati a poter dire addio restano Dumfries e Correa. Quanto al primo non è minimamente da escludere una sua eventuale partenza già nei primi di giugno: con l’intera dirigenza interista che sta già pensando a tutta una serie di potenziali sostituti. Eccone, da qui, svelato uno.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Castagne: tutti i possibili scenari in vista di giugno

Reo di aver già totalizzato 1 rete 3 assist in stagione col Leicester, e di aver militato già in passato nel nostro campionato con la maglia dell’Atalanta, Timothy Castagne potrebbe anche prendere in considerazione, tra le tante ipotesi, l’idea di tornare a giocare in Italia, un giorno.

Il laterale belga sta, infatti, disputando una buona stagione, sul piano personale chiaramente, assieme alle ‘Foxes’ (posizionati, al momento, al 14esimo posto della classifica della Premier). Come già preannunciato, poi, il classe ’95 ha già militato, in passato, in importanti club come quelli di Genk e Atalanta che ne hanno consentito, al giocatore stesso, di raggiungere una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. E’ questo, ad oggi, il suo attuale valore di mercato: la stessa e identica cifra che gli inglesi potrebbero domandare, a qualunque altro club, di ‘sborsare’ per il proprio tesserato.

Tornando sul fronte Inter, invece, i nerazzurri restano, ora come ora, a caccia del potenziale erede di Dumfries. Proprio in virtù di tutto ciò, dunque, potrebbero essere proprio gli agenti di Castagne ad offrire, eventualmente, il proprio assistito ai nerazzurri.