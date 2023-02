Correa, occhio al Monza: scambio di prestiti

Il centravanti argentino non convince e potrebbe lasciare l’Inter in estate, ora spunta anche l’opzione Monza per uno scambio di favori che agevolerebbe ambo le parti

Joaquin Correa sembra lontano anni luce dallo stato di forma raggiunto quando indossava la maglia della Lazio. Oggi, dopo quasi due stagioni di ‘praticantato’ in nerazzurro, potrebbe non fare più al caso di Simone Inzaghi che fortemente lo aveva desiderato con sé. A parlare sono soprattutto le prestazioni altalenanti ma anche le condizioni fisiche precarie.

La dirigenza nerazzurra è dunque fortemente preoccupata per lui e non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano se questo trend non dovesse cambiare fino al termine della stagione. Con l’arrivo della sessione estiva di mercato potrebbero aprirsi nuovi scenari sulla sua cessione, magari in prestito per evitare che sia definitiva, al fine di dargli modo di far ricredere tutti sulle sue qualità. Tra le varie opzioni estere non ce ne sono molte che stuzzicherebbero le sue fantasie, pertanto è molto più probabile che resti in Serie A. Tempo addietro era stato sondato dalla Fiorentina, ma i cattivi rapporti con il presidente Rocco Commisso potrebbero frenare la dirigenza nerazzurra nel fare affari per l’argentino. Così l’alternativa è data dal Monza: l’ambizioso club brianzolo, reduce dalla storica promozione, non ha intenzione di fermarsi nella propria scalata al successo. Nel giro di qualche anno il presidente Silvio Berlusconi vorrebbe vedere i suoi uomini nella parte alta della classifica, ma per farlo il suo fidato compagno Adriano Galliani dovrà impegnare buona parte delle energie per accontentare mister Palladino. Correa potrebbe dunque essere un valido rinforzo in attacco, ma l’Inter chiederebbe qualcosa in cambio.

Calciomercato, Correa per Carlos Augusto: folle idea Monza

Già da tempo obiettivo di Inzaghi come rimpiazzo di Robin Gosens lungo la corsia mancina, Carlos Augusto potrebbe raggiungere i nerazzurri dietro la formula del prestito a patto che anche Correa faccia il percorso inverso. Uno scambio di favori, se così può essere definito, per accontentare le rispettive richieste dei tecnici.

Certo l’Inter ci perderebbe in qualità offensiva, ma al posto del centravanti potrebbero essere pescati diversi talenti dalla formazione Primavera di Chivu. Al contempo, riuscirebbe a mettere le mani su un calciatore che funga da turnover a Federico Dimarco. Ad agevolare la trattativa ci sarebbe in ballo anche il rapporto di lavoro con Stefano Sensi, ancora sotto contratto con l’Inter ma in procinto di cambiare nuovamente aria al termine della stagione. Da vedere se resterà al Monza a titolo definitivo.