Nuovo bomber da 135 gol: dalla Francia all’Inter a zero

Nuova idea gratuita per l’attacco nerazzurro. Marotta e Ausilio valutano nel frattempo anche un altro scenario. Ecco come stanno davvero le cose

E’ febbraio, siamo in piena stagione calcistica, ma nonostante questo, sia Marotta che Ausilio trovano, insieme, il tempo di pensare già alla prossima annata che verrà.

Nella prossima estate, infatti, i nerazzurri saranno alle prese con tutta una serie di situazioni da dover risolvere: tra cui quella di Romelu Lukaku. A dirla tutta, il centravanti belga non è, ancora, certo al 100% della sua futura permanenza dalle parti di Appiano.

E’ vero, l’ex United non ha ancora potuto dare il contributo che ci si aspettava inizialmente, anche e soprattutto a causa degli infortuni, ma nonostante questo, resta da dover sottolineare, ugualmente, il fatto che l’Inter, dal canto propria, non ha tante altre alternative all’altezza: in quanto i più giovani centravanti di caratura internazionale costano fin troppo.

Proprio per tutta questa serie di motivi, dunque, l’intera dirigenza interista starebbe pensando a qualche altro profilo a costo zero. A prescindere dall’idea Firmino, infatti, l’Inter starebbe tenendo a galla tutte le altre eventuali ipotesi: dove tra queste potrebbe rientrarne, anche, un’altra.

Calciomercato Inter, idea Dembele a zero

2 gol e 1 assist accumulati in stagione da Moussa Dembele con indosso la maglia dell’Olympique Lione: club con cui, perlomeno in questa stagione – e soprattutto a causa del ritorno di Lacazette – sta trovando meno continuità del dovuto.

Nella scorsa annata, infatti, il centravanti francese (135 gol in carriera) ha messo a segno la bellezza di 22 reti e 5 assist. Non male, vero? Un’altra cosa poi, decisamente da non poco conto, è il fatto che lo stesso classe ’96 è, ad oggi, in scadenza di contratto. Proprio per tutta questa serie di motivi, dunque, lo stesso Dembele starà, quasi sicuramente, pensando a cosa farne del suo futuro: con l’entourage del calciatore che potrebbe proporlo, in prima persona, a tutta una serie di squadre, tra cui l’Inter.

I nerazzurri – come già preannunciato, del resto – valutano, al momento, l’eventuale permanenza, o meno, di Romelu Lukaku: motivo per cui inizieranno, già nei prossimi mesi, a sondare qualsiasi ipotetica pista. Nel frattempo, a dirci di più sul momento che sta vivendo, quest’oggi, il belga, è stato lo stesso Fabrizio Biasin.

Biasin a Tv Play: “Lukaku deve svegliarsi”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin – tra le tante cose, anche tifoso interista – ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove si è espresso a proposito di Lukaku.

“L’importante è che Lukaku si svegli e lo faccia il prima possibile. Questo se vuole salvaguardare la sua stagione, visto che è ancora in tempo. Non sta rendendo nella stessa e identica maniera in cui avrebbe dovuto. Cosa penso su Dybala, invece? Credo che sia un vero e proprio rimpianto”.