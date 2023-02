Ausilio a Londra per cedere: doppio addio da 65 milioni

Il direttore sportivo dell’Inter è ospite della capitale inglese per affari, sul piatto un possibile doppio colpo in uscita verso la Premier League

Da diverse settimane l’Inter è alle prese con un cambio di rotta non indifferente sul mercato. Dacché si cercavano profili adatti a rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ora si tratta più di una caccia al sostituto. Come noto, infatti, Milan Skriniar abbandonerà la nave nerazzurra la prossima estate per far vela verso le sponde del Paris Saint-Germain, sollevando più di qualche grattacapo per la dirigenza nerazzurra.

Piero Ausilio è dunque andato a fare una capatina a Londra per affari, molto probabilmente legati a qualche operazione di rinforzo per il prossimo anno. Ma oltre ai soliti volti noti che potrebbero entrare a far parte del sodalizio nerazzurro, ci sono anche diverse uscite a cui dover far fronte. Alcune possibili, altre meno certe, altre pressoché scontate. Anche verso l’Inghilterra. Prima fra tutte quella di Denzel Dumfries. L’olandese non è alle prese con uno stato di forma eccezionale, ma quel che ha mostrato nel corso della prima metà di stagione è stato sufficiente per alcuni club di Premier League. Nello specifico Chelsea e Manchester United.

Soprattutto i ‘Red Devils’, prossimi ad un cambio ai vertici, avrebbero urgente bisogno di procurare a Erik ten Hag un terzino di spinta e un portiere di talento per il prossimo futuro. Il primo vede in Dumfries una delle migliori opzioni attualmente sul mercato, anche se c’è da superare una folta concorrenza che trova sbocchi anche oltre i confini inglesi. Il tecnico olandese lo conosce bene per averlo visto all’opera in Eredivisie, quando giocava con la maglia del PSV. Quanto al secondo, invece, la scelta non è poi così tanto ardua. Quando ten Hag allenava l’Ajax godeva delle prestazioni di André Onana: l’attuale portiere dell’Inter sarebbe ben felice di riabbracciarlo, in una realtà che potrebbe promettergli grandi possibilità di crescita al posto di un calante David de Gea.

Calciomercato, doppio colpo United da 65 milioni

Per entrambi il Manchester United potrebbe quindi muovere un’offerta cumulativa da circa 65 milioni di euro, pur di convincere il direttore sportivo Ausilio ad aprire le porte di una trattativa.

L’Inter potrebbe accettare un compromesso per Dumfries, mentre potrebbe essere più restia a cedere Onana che è arrivato da poco a Milano con l’obiettivo di raccogliere l’eredità di Samir Handanovic, ormai relegato a secondo portiere. Se anche il camerunese partisse, dunque, per la dirigenza nerazzurra ci sarebbero altri due problemi da risolvere. Troppi, forse, per le attuali condizioni energetiche ed economiche della società. Meglio preservare, laddove possibile.