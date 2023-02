Affare con contropartita, Cairo vuole ‘fregare’ di nuovo l’Inter

La partenza di Dumfries scuote gli animi della dirigenza nerazzurra che brama l’esterno del Torino, ma il presidente granata vuole dettare le sue condizioni

L’Inter non saluterà soltanto Milan Skriniar la prossima estate in direzione Paris Saint-Germain ma, molto probabilmente, anche Denzel Dumfries. L’esterno olandese è obiettivo di numerosi grandi club europei come Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona, tutti disposti a contendersi il suo cartellino a suon di rilanci multimilionari. Nel suo piccolo la dirigenza nerazzurra conta di intascare quantomeno una quarantina di milioni, così da tamponare le casse societarie e fiondarsi subito su un’alternativa giovane e di prospettiva.

Le idee tenute in considerazione nelle ultime settimane, fra cui anche Rick Karsdorp in uscita dalla Roma e Juan Cuadrado dalla Juventus, sarebbero percorribili ma probabilmente il tecnico Simone Inzaghi non affiderebbe loro la titolarità lungo la corsia destra sapendo di poter fare quanto – o addirittura meno – di un Matteo Darmian in grande spolvero nelle ultime uscite ufficiali. Così sarebbe l’ideale uno come Wilfried Stephane Singo: l’ivoriano classe 2000 ha dimostrato di meritarsi scenari ancora più importanti di quello del Torino, ma c’è ancora un anno e mezzo che lo separa dal termine ultimo del suo contratto. Di certo un presidente particolarmente attento come Urbano Cairo non permetterebbe mai ai propri dirigenti di privarsi di un calciatore simile senza aver quantomeno tentato o la strada del prolungamento oppure quella della cessione anticipata, dietro lauto guadagno. Il suo valore è attestato intorno ai 15 milioni di euro ma in base alle prestazioni da qui fino al termine della stagione è verosimile che possa salire ancora. L’Inter potrebbe quindi finire per investire quasi metà dell’importo guadagnato dalla cessione di Dumfries, a meno di un’intelligente controproposta direttamente da parte di Cairo.

Calciomercato, fuori Dumfries e dentro Singo: il Torino chiede Fabbian

Il presidente granata avrebbe infatti grande interesse nel regalare a Ivan Juric il profilo del centrocampista nerazzurro Giovanni Fabbian, in rapidissima ascesa con la maglia della Reggina in Serie B. Per il Torino si tratterebbe di un colpo stellare.

Innanzi a questo tentativo di scambio più conguaglio cash, però, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta potrebbe tirarsi indietro. Fabbian è visto come uno dei talenti più preziosi di cui dispone la famiglia Zhang al momento e potrebbe persino essere inserito in Prima Squadra una volta rientrato dal prestito, sotto attenta valutazione di Inzaghi. Di conseguenza l’Inter finirebbe per accontentarsi di uno dei profili precedentemente analizzati a parametro zero. Sempre meglio che nulla, con l’uscita di Dumfries data per assodata. A meno di clamorosi stravolgimenti.