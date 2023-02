Addio in extremis: vola in Turchia, è UFFICIALE

Dopo Zaniolo, è ufficiale la partenza di un altro calciatore del campionato italiano per la Turchia. La Super Lig anatolica attira sembra ormai una destinazione da non snobbare per i professionisti del calcio

Cresce l’appeal del torneo turco, dove giocano molti ex Serie A: Icardi, Martens, Biglia, Torreira… A tutti questi si aggiunge anche un ex doriano.

Omar Colley è passato dalla Samp al Besiktas. Il difensore gambiano non giocherà dunque lunedì contro l’Inter. Ma intanto la squadra allenata da Stankovic prende un rinforzo dal passato gloriso: Jesé Rodriguez.

Colley evita la sfida con l’Inter, e dopo Zaniolo diventa il secondo calciatore della Serie A a passare in Turchia negli ultimi giorni disponibili per la finestra ufficiale di mercato di riparazione. Nel frattempo, la Sampdoria è alle prese con una crisi sportiva e finanziaria senza precedenti. La squadra è a rischio retrocessione mentre la società sta affrontando una vera e propria corsa contro il tempo per trovare i soldi necessari a pagare gli stipendi di giocatori e staff. C’è una data di scadenza molto vicina: bisogna pagare tutti entro giovedì prossimo. Servono infatti 11 milioni per il 16 febbraio. E, a quanto pare, il club blucerchiato non potrà usare i soldi ricavati dalla cessione di Colley.

Per pagare il debito, Ferrere potrà contare solo su quanto racimolato dalle cessioni di Sabiri e Torregrossa. I 2,3 milioni che il Besiktas verserà per Colley arriveranno soltanto dopo il 16 febbraio, perciò non saranno disponibili per il pagamento degli stipendi. Potranno però essere sfruttati per affrontare altre scadenze, come per esempio quella del fisco.

L’idea di Ferrero è differire al termine della stagione, nel rispetto delle norme, una parte degli stipendi del 16 febbraio. Si può fare? Sì, ma a condizione che tutti i tesserati firmino un accordo. Ecco perché la dirigenza doriana sta cercando nelle ultime ore di contattare tutti i procuratori dei tesserati, sperando di poter risolvere il problema per tempo.

Ufficiale: Colley lascia la Sampdoria per la Turchia

Colley ha già firmato con il Besiktas. Il difensore gambiano lascia dunque la Serie A dopo cinque anni. La Samp lo ha comunicato nelle scorse ore con una nota ufficiale: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Beşiktaş J.K. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Omar Colley.”

Per la Sampdoria, prossimo avversario dell’Inter nella sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A, cercherà comunque di portare in panchina il suo nuovo rinforzo in attacco. Si tratta di Jesé Rodriguez, ex esterno d’attacco di Real Madrid e PSG, libero dopo l’addio al Las Palmas. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al termine della stagione (con opzione per un altro anno). Ha già svolto le visite mediche ma ha saltato gli allenamenti di oggi per un ritardo burocratico.

L’ufficialità del suo acquisto è infatti potuta arrivare solo dopo la cessione di Omar Colley al Besiktas, che ha liberato un posto nella lista per la Serie A.

Dopo Nicolò Zaniolo, quindi, un altro calciatore lascia la Serie A per approdare in Turchia. L’ex Inter e Roma giocherà nel Galatasaray con Ayhan, Mertens, Muslera, Icardi e Torreira, e anche un ex compagno di squadra come Sergio Oliveira. Colley, invece, diventerà compagno di squadra di un altro ex Serie A. Si tratta di Salih Ucan. Una meteora della Roma. Arrivato come baby fenomeno, era poi passato all’Empoli, dove non ha inciso. E alla fine è tornato in Turchia, da dove era venuto.

Il mercato delle cariatidi

L’agente Sabatino Durante, intervistato a calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, ha sottolineato la gravità di questo fenomeno di migrazione dei calciatori italiani verso la Super Lig. “Il calcio italiano ha perso importanza. E se continuiamo così diventiamo il mercato delle cariatidi come la Turchia e il Brasile“.

Durante ha poi bocciato la possibile permanenza di un altro anno in Italia di Lukaku. “Che senso ha avuto riportarlo quando hai Dzeko che ti garantisce lo stesso numero di partite per andare a prendere un giocatore uguale? Dovevano prendere con gli stessi soldi Julian Alvarez, un giocatore simile a Lautaro Martinez, così dopo un anno potevi venderlo a peso d’oro per trovare un sostituto giovane al posto di Dzeko“.

“Visto che siamo in difficoltà economica e un campionato di terzo livello dal punto di vista tecnico“, ha commentato Durante, “questo dovremmo fare, altrimenti diventiamo peggio del Brasile di adesso, dove fanno il grande Flamengo che viene sbattuto fuori da una squadra araba. Io ho lo stesso problema sia in Brasile che in Italia, si parla di coppe, ma ora comanda bastoni“.