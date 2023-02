Milinkovic-Savic il regalo perfetto: lo prendono in estate

Ai tempi della Lazio tra i calciatori col rendimento più alto sotto i dettami di Inzaghi c’era senz’altro Milinkovic-Savic. Dalla Premier bussano per il serbo

La Lazio di Maurizio Sarri punta ad un posto di prestigio tra le prime quattro in classifica per ritornare in Champions League. Un traguardo difficile ma che risulterebbe estremamente importante per i biancocelesti che hanno una stella che potrebbe partire.

La compagine capitolina è un lotta con Inter, Roma, Milan e Atalanta per accedere ad una delle prime 4 posizioni in classifica, senza considerare un Napoli parecchio distante. Per provare raggiungere un traguardo complicatissimo ed impronosticabile come la Champions, servirà anche l’apporto di tutti i migliori calciatori della rosa di Sarri. In particolari gli occhi sono puntati sul solito Sergej Milinkovic-Savic, da anni tra i migliori centrocampisti della Serie A grazie alla sua forza fisica abbinata alla qualità tecnica e alle capacità di andare in gol e fornire assist, il tutto con un’ottima costanza complessiva di rendimento. Un trend positivo da non sottovalutare quello del serbo, che è cresciuto molto negli anni di Simone Inzaghi alla Lazio e che ora ha il contratto in scadenza 2024 senza rinnovo all’orizzonte. Una situazione che evidentemente fa riflettere sul prossimo futuro in biancoceleste con una possibile cessione estiva.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic nel mirino dell’Arsenal: il regalo per Arteta

Gol e assist non sono mai mancati a Milinkovic-Savic in questi anni, tanto da attirare le mire di diversi top club in giro per l’Europa, ma anche per l’Italia con suggestioni complicate come Inter o Juventus.

A meno di un anno e mezzo dalla scadenza contrattuale prevista per giugno 2024, i prossimi mesi saranno decisivi per la sua eventuale permanenza. Appare chiaro che senza un prolungamento in estate Lotito non potrà chiedere cifre esorbitanti. Un profilo di rilievo che farebbe gola anche in Premier League. Secondo quanto evidenziato da ‘Sport Witness’ il ‘Sergente’ è proprio il calciatore che la dirigenza dell’Arsenal vorrebbe regalare ad Arteta, che sta mettendo insieme un’annata clamorosa alla guida dei Gunners, che comandano la classifica del campionato inglese. La compagine londinese, che è giovane ed ambiziosa, è consapevole della volontà del ragazzo che consiste nell’intraprendere una nuova avventura, motivo per cui pensa di poterlo ingaggiare ad una cifra più ragionevole rispetto al passato. Lotito ha sempre chiesto cifre esorbitanti per Milinkovic-Savic, e spera comunque di cederlo bene in caso di addio. Ad ogni modo c’è ancora una seconda metà di stagione tutta da giocare.