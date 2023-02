Bastoni via, l’erede dal Barcellona: prestito con diritto

Il rinnovo di Alessandro Bastoni è sulla lista delle cose da fare dell’Inter per il prossimo periodo. Il centrale piace all’estero: suggestione low cost al suo posto

Dopo la spinosa vicenda Skriniar, conclusasi con l’addio a parametro zero che si consumerà in estate, l’Inter vorrebbe evitare altre situazioni di questo tipo con calciatori importanti. A tal proposito il prossimo da blindare in difesa è Alessandro Bastoni.

Il difensore italiano classe 1999 è un pilastro importante nella retroguardia a tre di Simone Inzaghi, in virtù del suo grande talento e dell’ottima crescita maturata nel corso degli ultimi anni. Un centrale di alto profilo che ha mercato potenziale anche all’estero, e che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 che andrà ritoccato proprio per scongiurare brutte sorprese. La dirigenza meneghina è già al lavoro sugli accordi in scadenza tra un anno ed è partita quella per Bastoni, con cui si vuole assolutamente trovare un’intesa. Va comunque considerato che al netto di un eventuale rinnovo, il nome del classe ’99 stuzzica già da tempo anche in giro per l’Europa, con annessi possibili assalti economici che potrebbero anche complicare e ridisegnare le strategie meneghine. In Premier soprattutto non mancano estimatrici possibili per Bastoni.

Calciomercato Inter, Lenglet in bilico al Tottenham: idea per il dopo Bastoni

Il futuro di Bastoni è quindi tutto da decidere, fermo restando l’evidente volontà della dirigenza interista di trovare un’intesa per il rinnovo, anche alla luce del forte legame del ragazzo con squadra e piazza.

Qualora però il numero 95 di Inzaghi dovesse andare via a fronte di una proposta importante, l’Inter dovrebbe anche ricercare un nuovo difensore strutturato e di piede mancino. In questo senso andrebbe tenuta d’occhio l’evoluzione della situazione relativa a Clement Lenglet, difensore transalpino che negli anni seguenti ha vissuto non poche problematiche al Barcellona prima di cercare il rilancio, a partire dalla scorsa estate, al Tottenham di Antonio Conte. Il suo futuro agli ‘Spurs’ è tutt’altro che una certezza. La compagine londinese potrebbe anche non acquistare il ragazzo al termine del prestito dal Barça, soprattutto in caso di permanenza dell’allenatore italiano che gradirebbe altri profili.

A quel punto, qualora Lenglet dovesse fare rientro momentaneo al Barcellona, la società catalana potrebbe anche offrirlo all’Inter in caso di partenza di Bastoni. Si tratta di un centrale di piede mancino strutturato fisicamente e abile tecnicamente che ha avuto i suoi picchi massimi tra Siviglia e le prime annate in Catalogna. I problemi fisici poi lo hanno spesso condizionato.