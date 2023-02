Correa non vale l’Inter, sostituto gratis in Serie A

Il club nerazzurro vuole arrivare tra i primi a discutere di ingaggio con il centravanti in uscita dall’Atalanta, è un indiziato di lusso come successore del flop Correa. Attenzione alla Roma di Mou

Dopo una prima stagione in nerazzurro abbastanza discutibile, con tanti acciacchi fisici (l’ennesimo infortunio lo ha tagliato fuori dal derby. Starà fuori almeno un mese) e un numero di prestazioni altalenanti da mettere nel dimenticatoio, Joaquin Correa fa nuovamente parlare di sé.

Il tecnico Simone Inzaghi lo aveva prelevato dalla Lazio con il buon auspicio che potesse trattarsi di un elemento jolly nelle partite importanti, ma finora ha ricoperto un ruolo abbastanza marginale negli schemi del piacentino per una effettiva scarsa continuità in campo. Sicuramente la fortuna non ha girato in suo favore, ma la seconda occasione di riscattarsi l’ha avuta eccome nel corso della prima metà della stagione attuale. Nelle 17 presenze ha messo a segno 3 reti e fornito un assist, poco rispetto a quanto un calciatore da 20 milioni di euro si aspetterebbe di produrre dall’attivo per la propria squadra. Più che di involuzione, si tratta più che altro di una fase di stallo dalla quale Correa non riesce ad uscire. Chissà che non abbia bisogno di cambiare aria al termine dei giochi per potersi risollevare ancora. Al mercato ci sta pensando Giuseppe Marotta in stretto contatto con il direttore sportivo Piero Ausilio, ma l’ultima parola l’avrà comunque Inzaghi. In caso di partenza ci sono già diverse opzioni sul taccuino dei due dirigenti nerazzurri, con una new entry di tutto rispetto.

Calciomercato, Correa può fare spazio a Muriel

All’attenzione dell’Inter, infatti, potrebbe essere posto il cartellino del centravanti Luis Muriel grazie alle buone maniere dell’agente Lucci – con il quale il club nerazzurro è in ottimi rapporti da diverso tempo per la gestione di altre realtà proprio come quella dello stesso Correa e di Edin Dzeko, entrambi suoi assistiti.

Il centravanti risulta in uscita dall’Atalanta al termine della stagione, riscuotendo grande successo anche tra le file della Roma di José Mourinho. In questo ipotetico scenario di un fiammeggiante duello, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha tuttavia dichiarato apertamente di non voler far partire né il colombiano né il collega di reparto Duvan Zapata. Per l’Inter potrebbe sorgere dunque qualche problema non soltanto di carattere tecnico ma anche economico, perché nel testa a testa con la Roma ci sarebbe da alzare inevitabilmente l’asticella per convincere il calciatore a firmare con il club di Viale della Liberazione.