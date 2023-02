Kovacic ritorna, operazione folle col Chelsea

Dopo il folle mercato invernale, il Chelsea continua a lavorare sui rinnovi, ma finora non è stato mai convocato l’agente di Kovacic. Sembra quindi che il croato non rientri più nei piani dei Blues

Un rinnovo potrebbe comunque arrivare, scrivono in Inghilterra, ma non in ottica permanenza. Il Chelsea, secondo alcuni esperti di mercato britannici, vorrebbe quindi prolungare il contratto di Kovacic solo per poi usarlo come pedina di scambio.

E com’è noto, il ventottenne Mateo Kovacic è sempre stato un pallino di Ausilio. Il croato potrebbe davvero tornare in Italia. Certo, è difficile che possa rivestire la maglia dell’Inter. Il suo ingaggio è altro, e nel reparto i nerazzurri si sentono abbastanza coperti. E dove potrebbe finire, allora? In Inghilterra sono convinti che il Chelsea possa proporlo alla Juve o al Milan per far abbassare il prezzo di alcuni obiettivi di mercato.

I Blues hanno da tempo messo gli occhi su Dusan Vlahovic. E dal Milan vorrebbero sia Leao che Bennacer… Per poter far quindi calare il prezzo del cartellino di uno di questi giocatori, il Chelsea sta immaginando il folle progetto di inserire Kovacic come contropartita, valutata 25-30 milioni.

L’Inter cedette il croato nel 2015 al Real Madrid per 29 milioni di euro più bonus. I Blues lo presero dal Real nel 2018 in prestito, poi lo acquistarono l’anno dopo per 45 milioni di euro. Da allora il centrocampista ha giocato 130 partite con la maglia dei Blues e messo a segno 3 reti. La sua stagione migliore è stata quella 2019-20. Dopodiché il suo rendimento è sempre altalenante. E infatti Tuchel lo piazzava spessa in panchina. Stessa storia con Graham Potter, almeno all’inizio, che lo ha usato soprattutto come subentrante. Ciononostante Mateo ha saputo ritagliarsi col tempo uno spazio importante negli schemi del coach, ed è risultato un punto chiave della squadra in molte partite.

Kovacic ritorna in Italia: piano folle dei Blues

Sia Juve che Milan non sembrano però interessate a cedere i loro campioni in cambio di contropartite. Se Vlahovic e Leao partiranno, lo faranno per una cifra vicina ai 90 milioni cash. La Juventus potrebbe però provare a suggerire un altro tipo di affare: scambiare il cartellino di Zakaria con quello di Kovacic. Si sa che al Chelsea, infatti, potrebbero decidere di riscattare il cartellino del centrocampista svizzero, anche se il ragazzo è stato finora poco utilizzato.

Zakaria piace a Londra ed è visto come un prospetto in crescita. Per questo i dirigenti del Chelsea potrebbero anche accettare la proposta della Juve di uno scambio. La trattativa potrebbe essere bloccata però da due fattori. Il primo: se la Juve non dovesse vincere in Coppa Italia o coppa Uefa avrebbe un grave problema finanziario da affrontare, e avrebbe dunque bisogno di introiti da ogni cessione e non di contropartite. Due: Kovacic potrebbe rifiutare la destinazione.

Un rifiuto per amore dell’Inter? No… Mateo è sempre stato legato ai colori nerazzurri, ma ciò non vuol dire che rifiuterebbe una proposta da Juve o Milan solo per non indispettire i tifosi.

Il futuro di Kovacic

Il bianconero non piace a nessuno di questi tempi: non si sa ancora come la società uscirà dal terremoto delle inchieste, e non tutti sono pronti a rischiare il trasferimento in un club in bilico.

Mateo Kovacic sarà ancora un giocatore del Chelsea dopo l’estate? Ecco cosa si è chiesto il The Atletic in un articolo di qualche giorno fa. Il punto è che il Chelsea ha bisogno di vendere per questioni di bilancio. E anche di gestione della rosa: la squadra conta troppi calciatori dopo la bulimica sessione di calciomercato invernale. Quindi bisogna cedere gli esuberi.

Ziyech, Pulisic, Koulibaly e Hudson-Odoi: ecco i nomi che dovrebbero essere messi in vendita, insieme a Mateo Kovacic. Graham Potter sta gestendo una squadra senior di oltre trenta giocatori. E solo tre degli otto nuovi acquisti (quelli di gennaio) potrebbero essere aggiunti alla squadra della Champions League. Pare che Pierre-Emerick Aubameyang, preso d’estate, sarà escluso dalla lista, per esempio. E poi messo in vendita, pure lui!